AOA 출신 권민아, 18년전 강간피해 인정받았다 "피해자들 용기내길"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 18년전 성폭행 피해를 인정받았다.

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권민아는 최근 자신의 계정에 "재판을 준비하고 시작할 때는 14년 전 사건이라 강간만이 아닌 상회죄까지 입증된다면 공소시효가 지나지 않아 가해자에 대한 더 큰 처벌이 가능하다는 얘기에 기대감이 커지고 희망을 가지게 됐다. 검사가 10년 구형을 했을 때도 가해자가 실형을 살 것 같아 흥분됐다. 2심에서는 강간죄는 인정됐고 상해죄는 인정되지 않았다"라고 밝혔다.

이어 "공소 시효가 지나 별다른 처벌을 내릴 수 없는 현실이 됐지만 만약 괴로웠던 4년은 아니었던 것 같다. 한가지의 죄라도 인정된 것에 큰 의미를 갖고 그 사람이 나쁜 사람이란 걸 밝히게 된 지금의 결과에서 만족해도 될 것 같다. 이제는 18년 전의 일이 되어 버렸고 그때는 감출 수밖에 없었지만 시간이 흐른 지금은 또 다른 분위기 같다. 많은 피해자 분들이 자책하지 말고 숨지 말고 더욱 용기내서 목소리를 내라고 얘기해주고 싶다"고 전했다.

또 "또 다른 어려운 사건의 소송을 준비해야 하지만 우선 치료에 집중하려 한다. 사실 취업도 하루 출근으로 끝낼 수밖에 없었다. 푹 쉬며 체력도 보충하고 충분한 타이밍이 왔을 때 다시 노력해봐야겠다"고 덧붙였다.

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권민아는 2020년 지민으로부터 괴롭힘을 당해 AOA에서 탈퇴했다고 폭로해 논란의 중심에 섰다. 이후 2021년 중학생 때 일진 선배 무리에게 맥주병으로 맞고 1년 남자 선배에게 성폭행을 당했지만 가해자가 부산에서 이름만 대면 누구나 알 수 있는 유명인이었던 반면 자신은 가난한 집안의 가장이었기 때문에 입을 다물 수밖에 없었지만, 공소시효가 2023년까지인 만큼 용기를 내서 법적 대응을 하겠다고 했다.

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최근에는 수면 슈링크 리프팅 600샷을 받고 화상 피해를 입었다는 사실을 알렸다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com