'두딸 부모' 비♥김태희, 교육관 충돌 "계획적 공부 vs 행복 추구"

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[스포츠조선 정유나 기자] 비·김태희 부부가 서로 다른 교육관을 털어놨다.

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20일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 본투비 스타 비(정지훈)가 출연했다.

이날 비는 외로웠던 자신의 어린 시절을 고백했다. 그는 "어렸을 때 누가 내 옆에 있었던 기억이 없다. 혼자 돈 모아서 혼자 놀이공원에 갔다"라면서 "나는 그러지 않으려고 아이들한테 많이 노력을 한다"라며 두 딸을 향한 진심을 드러내 눈길을 끌었다.

비는 "행복의 기준이 '아이들을 행복하게 해주자'로 바뀌었다. 저는 아이들이 집에 오면 '속상하게 하는 사람이 있었어?'라고 하면서 안아준다. 아이들이 '아빠 오늘 행복했어'라고 하면 '그럼 됐다'고 한다"며 "저는 공부하지 말라고 하지만, 아내는 아이들 공부를 계획적으로 시킨다"고 아내와 다른 교육관을 언급했다.

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이어 비는 공부를 안 시키는 이유에 대해 "아이들이 노는 모습이 더 좋다"고 밝혔다.

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어린시절, 자신이 처한 현실에서 벗어나고 싶어 놀이공원을 좋아했다는 그는 "최근에도 우리 딸들 데리고 놀이공원 다녀왔다. 먹고 싶은걸 다 사줄 수 있을때 한 맺힌 저의 모든 게 싹 풀린다"고 털어놨다.

그러면서 "우리 아이들이 너무 열심히 살진 않았으면 좋겠다. 성공하려면 남보다 더 많은 노력을 해야하고, 그것이 스트레스가 될 수 있다. 또 성공을 한다고 해도, 사소한 일에 무너질 수도 있다. 충분히 자신의 행복을 추구하면서 살았으면 좋겠다"며 "남들이 자신을 좋아해주지 않아도, 스스로를 사랑하는 사람들이 됐으면 좋겠다. 아이들이 기댈 수 있는 큰 나무가 되고 싶다"는 육아관을 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com