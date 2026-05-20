최준용 “커피는 스벅이지”…5·18 ‘탱크데이’ 논란 속 인증샷 시끌

사진=최준용 SNS

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 최준용이 이른바 '탱크 데이' 논란으로 공분을 사고 있는 커피 브랜드 스타벅스를 응원하는 게시물을 올려 파장이 일고 있다.

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최준용은 지난 19일 자신의 SNS에 "커피는 스벅이죠 #멸공형아 #멸공커피 #스타벅스"라는 글과 사진 한 장을 게재했다. 함께 공개된 사진 속 최준용은 스타벅스 커피를 마시고 있는 모습.

이후 예민한 시기에 스타벅스를 공개적으로 응원한 듯한 게시물을 올린 것을 두고 부적절했다는 지적이 이어졌다.

앞서 스타벅스 코리아는 5·18 민주화운동 기념일이었던 지난 18일 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하며 '탱크 텀블러 시리즈', '탱크 데이', '책상에 탁'이라는 문구를 사용해 도마 위에 올랐다. 5·18민주화운동, 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱하고 비하했다는 비판이 나온 것.

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사태가 커지자 정용진 신세계 회장은 "있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅"이라며 "이로 인해 5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다. 이번 사안은 이 나라 민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분들의 고통과 희생을 가볍게 여긴, 변명의 여지가 없는 잘못"이라며 고개를 숙였다.

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joyjoy90@sportschosun.com