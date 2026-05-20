[단독]'여자축구 큰손' 미셸 강 리옹 회장, 수원FC 위민 vs 北 내고향 '亞4강' 맞대결 VIP 초대, '첫 직관' 관심집중[AWCL 현장]

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[수원=스포츠조선 전영지 기자]'세계 여자축구계의 큰손' 미셸 강(한국명 강용미) 올랭피크 리옹 회장이 20일 남북 최강 여자축구 클럽 맞대결 현장을 직관할 예정이다.

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박길영 감독이 이끄는 수원FC 위민은 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 펼쳐질 아시아여자챔피언스리그(AWCL) 준결승에서 북한 최강 내고향여자축구단과 격돌한다.

앞서 오후 2시에 열린 멜버른시티-도쿄 베르디 벨레자의 준결승전에서 도쿄가 3대1로 승리했다. 남북 최강 클럽전 승자는 23일 도쿄 베르디와 우승을 다투게 된다. 우승상금은 100만달러(15억원), 준우승 상금은 50만달러(7억5000만원)이다.

지난 3월 수원FC 위민이 AWCL 8강 원정에서 '디펜딩 챔프' 우한 장다를 4대0으로 완파하고, 내고향이 베트남 호치민시티를 3대0으로 이겼다. 대한축구협회가 일찌감치 AWCL 대회 유치를 신청해둔 혜안 덕에 역사적인 최강 남북 여자클럽팀 간 대결이 성사됐다. 북한 선수단이 스포츠 대회 참가를 위해 방남한 것은 2018년 12월 인천에서 열린 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스 이후 8년 만. 북한 여자축구팀이 한국에 온 건 2014년 인천아시안게임 이후 12년 만이다.

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북한 내고향이 지난 17일 인천국제공항을 통해 입국하고 수원 한 호텔에 입소하면서 아시아 축구계의 관심이 집중됐다. 세계 스포츠계 '빅맨'들도 이날 남북 클럽 대결을 보기 위해 수원종합운동장을 향한다. 특히 '세계 여자축구계 거물' 미셸 강 회장이 수원 '캐슬파크'AWCL 준결승전 VIP 초대 명단에 이름을 올린 사실이 확인됐다. 미국 여자프로축구(NWSL) 워싱턴 스피릿을 2022년 인수하며 축구계에 뛰어든 미셸 강 회장은 인수 첫해부터 선수단 처우와 마케팅을 남성 프로구단 수준으로 끌어올렸다. 유럽 여자챔피언스리그 8회 우승에 빛나는 여자축구 최고클럽 중 하나인 올림피크 리옹 페미닌을 인수해 성장을 이끌고 있다. 잉글랜드 런던시티 라이오네스를 인수, 공격적인 투자를 감행하면서 여자축구계의 큰손이자 희망으로 떠올랐다. '한국계 여자 만수르'라는 별명과 함께 불리는 미셸 강 회장은 여성 축구계에서 가장 영향력 있는 인물이자 미국 경제지 포브스 추정 자산만 12억달러(약 1조 8000억원)에 달하는 자산가이자 여성 스포츠를 바라보는 패러다임 자체를 바꾼 인물로 평가된다. WK리그 우승 상금 불과 2000만원, 열악한 대한민국 여자축구계 역시 미셸 강의 관심과 투자를 열망해온 상황, 그녀의 남북 클럽 맞대결 첫 직관에 팬들의 관심이 쏠리는 것은 당연하다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 쿠닝 파타마 리스왓트라쿤(Khunying Patama LEESWADTRAKUL) 국제올림픽위원회(IOC) 위원을 만나 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=문화체육관광부

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뿐만 아니라 이날 경기를 앞두고 국제 스포츠, 아시아 스포츠계 인사들도 줄줄이 방한했다. 친한파인 싱가포르 세르미양 응 IOC 위원, 태국 쿠닝 파타마 리스왓트라쿤 IOC 위원(세계배드민턴연맹 회장) 등도 현장을 찾을 것으로 알려졌다.정부 내에선 정동영 통일부장관이 아시아축구연맹(AFC) 주관 국제대회라는 성격 등을 고려해 이날 남북 준결승전을 직관하지 않기로 결정한 가운데 정부의 스포츠 정책을 대표하는 최휘영 문화체육관광부 장관이 경기장을 찾을 예정이다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com