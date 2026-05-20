조혜련, 홍현희父 장례식서 '천국 가는 길 축복해' 댄스.."그 뒤로 러브콜 쏟아져"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 조혜련이 홍현희 아버지의 장례식장에서 춤을 추게 된 사연을 털어놓으며 자신만의 장례 문화 철학을 전했다.

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20일 방송된 MBC FM4U '두 시의 데이트 안영미입니다'에는 조혜련이 게스트로 출연했다. 이날 방송은 시작부터 두 사람의 거침없는 입담으로 웃음을 자아냈다.

조혜련은 임신 8개월 차인 안영미를 보자마자 "오늘 1대 골룸과 2대 골룸이 만났네요"라고 농담을 던지며 분위기를 단숨에 띄웠다. 이어 어린이날 특집 당시 안영미의 골룸 분장을 언급하며 "근데 배는 왜 나온 거예요? 분장한 거냐"라고 너스레를 떨었고, 안영미는 "임신 8개월인데도 박준형 선배가 골룸 분장 가능하냐고 묻더라. 바로 한다고 했다"라고 받아쳐 웃음을 더했다.

이에 조혜련 역시 "웃음만 줄 수 있다면 뭐든 한다"라며 깊이 공감했고, 두 사람은 몸을 아끼지 않는 개그 철학으로 남다른 공감대를 형성했다.

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이후 한 청취자가 "제 결혼식, 장례식 모두 초대하고 싶은 조혜련 언니"라는 사연을 보내자, 조혜련은 뜻밖의 일화를 꺼내 눈길을 끌었다. 그는 "홍현희 씨가 예전에 '핑계고'에 나가서 이야기했던 적이 있다"라며 조심스럽게 말을 이었다.

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이어 "홍현희 아버님 장례식장에 갔을 때 신앙심이 깊은 분이라 제가 '괜찮아. 천국 가는 길 축복해'라고 하면서 앞으로 나가는 춤을 췄다"라고 당시를 떠올렸다.

그는 "그 장면이 퍼지면서 요즘은 '정말 잘 사시다가 축복 속에서 가셨다'며 장례식에 와달라는 연락도 온다"라고 웃어 보였다. 이어 "그분은 정말 열심히 사셨고, 그분이 있으시기 때문에 우리가 있다. 그런 따뜻한 마음으로 보내드리는 것도 의미 있다고 생각했다"라고 자신의 생각을 전했다.

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이를 듣던 안영미는 "정말 문화를 바꾸고 싶어 하는 분"이라며 감탄했고, 조혜련은 특유의 유쾌함 속에서도 삶과 죽음을 대하는 따뜻한 시선을 전해 깊은 인상을 남겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com