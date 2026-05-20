故전유성, 떠나기 전날 김학래에 남긴 부탁.."마지막이 중요, 잊혀지지 않아"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 김학래가 고(故) 전유성의 생전 마지막 모습을 떠올리며 깊은 존경심을 전했다.

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지난 19일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'에는 '희극인 김학래 마지막 화 (많은 것을 느꼈던 유성이 형의 마지막..)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

현재 방송코미디언협회장으로 활동 중인 김학래는 영상에서 "이 일을 하면서 전유성 선배의 죽음을 보고, 사람은 마지막이 엄청 중요하구나를 느꼈다"고 故 전유성의 마지막을 떠올렸다.

그는 희극인장 절차에 대해서도 설명했다. 김학래는 "희극인장이라는 건 희극인실에서 전부 맡아서 조문객들부터 PR, 홍보까지 할 거 다 하고, 나중에 돈 받는 것부터 모든 걸 다 정리 해서 마지막에 유족들한테 넘겨 주는 것까지가 희극인장이다"고 말했다.

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이어 전유성과 나눴던 마지막 대화를 떠올렸다. 그는 "(전유성 선배가)돌아가시기 하루 전에 급하게 내려갔는데, 거기서 하는 얘기가 '너하고 이홍렬이 둘이 어떻게 해서라도 희극인 장으로 치뤄 주라' 이야기를 하더라"라고 전했다.

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김학래는 당시 상황에 대해 "내일 돌아가실 분이 머리로는 총명하게 애드립도 치고 할 정도였다. 그 상황에서 나한테 장례 지시를 하셨다. 그걸 보면서 내가 '형이나 우리나 별 차이 없다. 형이 조금 일찍 가는 거다' 했다. 그랬더니 '먼저 가서 있을 테니 거기서 만나자'고 이야기를 하셨다. 그걸 보며 마지막이 참 중요하다는 걸 느꼈다"고 전했다.

또 그는 "희극인장으로 치르면서 제가 느꼈던 건, '내가 죽을 때 장례 지시까지 하고, 내가 하고 싶은 대로 할 수 있을까?' 하는 생각이 들었다"며 고인을 향한 존경과 애틋한 마음을 드러냈다.

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한편, 개그계 대부 전유성은 지난해 9월 폐기흉 증세 악화로 세상을 떠났다.

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jyn2011@sportschosun.com