[오피셜]"발목 부상에 발목" 시즌 아웃 지동원, 13경기 1골 남기고 결국 호주와 작별…"팀에 기여해줘 고맙습니다"

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[스포츠조선 윤진만 기자]전 국가대표 공격수 지동원(35)이 호주 클럽 매카서FC를 떠난다.

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호주 A리그 소속 매카서는 20일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 지동원, 해리슨 사우어, 조슈아 다메프스키, 프란스 델리, 시메 그르잔 등 5명이 2025~2026시즌을 끝으로 팀을 떠난다고 발표했다.

매카서는 '5명의 선수는 매카서 유니폼을 입고 뛰는 동안 경기장 안팎에서 공헌을 했다'며 지동원에 대해선 '비록 시즌을 일찍 마무리했지만, 13경기에 출전해 1골을 기록하며 팀에 크게 기여했다. 팀 커뮤니티 활동에도 적극적으로 참여했다'라고 밝혔다.

지동원은 지난해 8월 수원FC를 떠나 매카서와 1년 단기계약을 체결했다. 10월 두 번째 출전 경기였던 애들레이드 유나이티드전(2대1 승)에서 데뷔골을 터뜨리며 'EPL 출신'답게 강한 임팩트를 남겼으나, 이후 리그 7경기 및 컵대회 포함 11경기 연속 득점 침묵했다.

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설상가상 지난해 12월 뉴캐슬 제츠전을 앞두고 발목을 다쳐 시즌 아웃 판정을 받았다. 매카서는 지난 4월 종료된 A리그에서 12개팀 중 7위에 그쳤다.

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호주, 독일, 대한민국 프로 축구를 경험한 지동원의 호주 리그 도전은 1년만에 막을 내릴 조짐이다.

지동원은 2010년 전남에서 혜성같이 데뷔해 2011년 선덜랜드 입단으로 EPL 무대에 데뷔했다. 맨시티와의 경기에서 골을 넣고 선덜랜드 한 남성팬과 키스하는 장면은 두고두고 회자된다.

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2013년부터 2021년까지 독일 아우크스부르크, 보루시아도르트문트, 다름슈타트, 마인츠, 아인트라흐트 브라운슈바이크 등에서 뛰었다. 2021년 FC서울 입단으로 K리그로 유턴한 지동원은 2024~2025년엔 수원FC에 몸담았다.

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2010년부터 2019년까지 대한민국 축구 A대표팀에서 A매치 55경기를 뛰어 11골을 남겼다. 2012년 런던올림픽과 2014년 브라질월드컵 무대를 누볐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com