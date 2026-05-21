'89억家' 김준수, 다이소 첫경험에 충격 "한번도 안 와봐, 이게 어떻게 1천원이냐"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수가 균일가 생활용품점 '다이X'에 첫발을 내디디며 뜻밖의 '가성비 충격'에 푹 빠졌다.

Advertisement

20일 김준수 공식 유튜브 채널에는 "김준수(XIA)의 GRAVITY Log I 중력을 찾아서"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 김준수는 그동안 쉽게 접하지 못했던 새로운 공간을 직접 체험하며 특유의 솔직한 리액션을 쏟아냈다.

김준수는 매장에 들어서자마자 들뜬 표정으로 "제가 '다이X'에 왔다. 여러분들이 '다이X' 꼭 가보라고 했다"며 설렘을 감추지 못했다. 이어 그는 "저는 '다이X'를 일본에서 한두 번 가보고 한국에서는 가본 적이 없다. 그래서 오늘 체험해보려고 한다"고 말하며 본격적인 탐방을 예고했다.

본격적인 쇼핑이 시작되자 김준수는 매장 곳곳을 둘러보며 "뭘 사야하냐"라며 진지한 고민에 빠졌다. 평소 인테리어나 조명 같은 공간 꾸미기에 관심이 많다고 밝힌 그는 "저는 조명, 인테리어 같은 걸 좋아한다"며 관련 제품 코너를 유심히 살펴봤다.

Advertisement

특히 눈길을 사로잡은 것은 예상 밖의 가격대였다. 1,000원부터 5,000원대까지 이어지는 생활용품 가격을 확인한 김준수는 놀라움을 감추지 못하고 연신 감탄을 터뜨렸다. 그는 "이게 남냐. 이게 어떻게 1,000원이냐. 그동안 내가 산 건 뭐냐. 이래서 '다이X' 오라고 한 거냐"라며 믿기 어렵다는 반응을 보였다.

Advertisement

이어 제작진에게 "만원 넘는 게 있냐"라고 물었고, "없다"는 답변이 돌아오자 그는 한층 더 놀란 듯 웃음을 터뜨렸다. "아직 살만하다. 나는 어디서 지금까지 쇼핑한 거냐"라는 말에는 허탈함과 웃음이 동시에 묻어났다.

쇼핑 열기는 점점 더 달아올랐다. 김준수는 손에 잡히는 대로 제품을 담으며 "이걸 도대체 뭘로 만들었길래 5,000원에 파는 거냐"라며 연신 감탄했고, 어느새 카트는 금세 가득 채워졌다. 그는 "싸다 보니 계속 담게된다"며 멈추지 못하는 쇼핑 본능을 드러내기도 했다.

Advertisement

결제 직전에는 잠시 긴장한 기색도 보였다. "10만원 넘기가 이렇게 어렵냐"고 말하며 웃음을 터뜨린 그는 예상보다 적은 금액에 또 한 번 놀라움을 감추지 못했다. 최종 결제 금액은 30개 상품, 총 10만1,000원이었다.

Advertisement

영수증을 확인한 순간 김준수는 믿기지 않는 듯 "이게 말이 되냐"라며 말을 잇지 못했다.

한편, 김준수가 거주하고 있는 곳은 국내 최고가 오피스텔로 알려진 서울 잠실 롯데타워 시그니엘 레지던스로, 김준수가 매입한 평수는 89억 원대인 것으로 알려졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com