박나래 주사이모, '한남자' 폭로 예고 "날 어떻게 이용했는지 보여줄 차례"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박나래, 키와 유튜버 입짧은햇님 등 일부 유명인에게 불법 의료 시술을 제공했다는 의혹을 받고 있는 이른바 '주사 이모' A씨가 SNS에 의미심장한 글을 올리며 다시 한번 관심의 중심에 섰다.

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20일 A씨는 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 게재하며 복잡한 심경을 드러냈다. 그는 "믿음은 때로 사람을 살리기도 하지만, 아무에게나 준 믿음은 결국 상처와 책임으로 돌아오기도 한다"라고 시작하는 글에서 인간관계와 신뢰에 대한 생각을 풀어냈다.

이어 "나는 오래 참고 믿었고 기다렸다"며 "이제는 안다. 믿음에도 대가가 있다는 걸 느낀다. 가볍게 넘겼던 선택들, 당연하게 여겼던 관계들, 그 모든 행동에는 결국 결과가 따른다"고 적으며 지난 시간을 돌아보는 듯한 뉘앙스를 남겼다.

또한 그는 "내가 어떻게 이용당했는지, 그리고 왜 이용당했는지 시간은 결국 모든 것을 보여줄 것"이라고 덧붙이며 의미심장한 여운을 남겼다.

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이와 함께 A씨는 지인과 나눈 것으로 보이는 문자 메시지도 공개했다. 그는 "지금 일이 터지고 나서야 나에게 X톡을 모두 지우라고 했다. 내가 다 지웠을까?"라고 말하며 상황을 암시하는 듯한 발언을 이어갔다.

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공개된 메시지에는 "XX씨가 나한테 소개받은 거랑 현무 형 XXX 다 아는데 뭐"라는 내용이 포함돼 있었으며, 특정 인물들과의 관계를 추정하게 하는 사적 언급이 담겨 있어 관심이 집중되고 있다.

한편 A씨는 앞서 박나래를 비롯해 키, 입짧은햇님 등에게 불법 의료 행위를 한 혐의를 받고 있다. 그는 국내 의사 면허 없이 자택과 차량, 해외 촬영지 등을 오가며 수액 주사와 항우울제 등을 처방한 정황이 드러난 것으로 알려졌다.

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현재 A씨는 의료법·약사법 위반, 마약류관리법상 향정 혐의 등으로 경찰 조사를 받고 있으며, 올해 1월 말 출국금지 조치가 내려진 상태다. 지난달에는 약 9시간에 걸친 경찰 조사를 받은 사실을 공개하며 "사실이 아닌 부분은 분명히 아니라고 말했고 부족했던 부분은 인정했다"고 밝히기도 했다. 이후 해당 글을 삭제한 뒤 "9시간 조사. 이제 너희 차례다. 특히 한 남자"라는 글을 올려 또 한 차례 논란을 키웠다.

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A씨 SNS 글 전문

믿음은 때로 사람을 살리기도 하지만,

아무에게나 준 믿음은 결국

상처와 책임으로 돌아오기도 한다.

나는 오래 참고 믿었고 기다렸다.

하지만 이제는 안다.

믿음에도 대가가 있다는 걸.

가볍게 넘겼던 선택들,

당연하게 여겼던 관계들,

그 모든 행동에는 결국 결과가 따른다.

날 어떻게 이용했는지,..

내가 왜 이용 당했는지...

시간이 보여줄 차례다.