‘여성암 투병’ 이솔이, "잘 나왔다, 영정사진 쓰면 되겠다" 할머니 한마디에 가슴 무너져

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이(39)가 최근 자신의 SNS를 통해 낯선 이의 영정사진을 촬영했다고 밝히며 당시 느꼈던 복잡한 감정을 전했다.

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지난 20일 이솔이는 개인 SNS를 통해 "작년 철쭉 꽃이 필 때쯤 영정사진을 찍었다"고 밝혔다.

그는 당시 어머니와 철쭉 앞에서 사진을 찍고 있었는데, 한 할머니가 다가와 "나도 사진 좀 하나 찍어줘 봐요"라고 부탁했다고 전했다. 이어 촬영 후 할머니가 지인들에게 사진을 보여주며 "잘 나왔다. 영정사진으로 쓰면 되겠다"라고 말하는 모습을 보고 큰 충격을 받았다고 털어놨다.

이솔이는 "너무나 마주하고 싶지 않던 죽음이 언젠가 내게도 의연하게 받아들여지는 날이 과연 오려나"라는 생각이 들었다며, 집에 올라가지 못한 채 한참 동안 눈물을 흘렸다고 밝혔다. 또한 "오늘 내가 찍어준 사진이 누군가가 생의 마지막 순간에 남기고 싶은 모습이었다는 것에 묵직한 통증을 느꼈다"고 덧붙였다.

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끝으로 그는 "다디단 철쭉꽃이 필 때면 할머니 생각이 난다"며 "제 기억에선 영원히 철쭉꽃 소녀로 기억되실 것"이라고 전했다.

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한편 박성광과 이솔이는 2020년 결혼했으며, 동상이몽2 - 너는 내 운명에 함께 출연해 많은 관심을 받았다. 이솔이는 지난해 여성암 투병 사실을 고백하며 수술과 항암 치료를 받았다고 밝혀 응원을 받기도 했다.

tokkig@sportschosun.com