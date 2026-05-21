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‘여성암 투병’ 이솔이, "잘 나왔다, 영정사진 쓰면 되겠다" 할머니 한마디에 가슴 무너져

‘여성암 투병’ 이솔이, "잘 나왔다, 영정사진 쓰면 되겠다" 할머니 한마디에 가슴 무너져

[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이(39)가 최근 자신의 SNS를 통해 낯선 이의 영정사진을 촬영했다고 밝히며 당시 느꼈던 복잡한 감정을 전했다.

지난 20일 이솔이는 개인 SNS를 통해 "작년 철쭉 꽃이 필 때쯤 영정사진을 찍었다"고 밝혔다.

그는 당시 어머니와 철쭉 앞에서 사진을 찍고 있었는데, 한 할머니가 다가와 "나도 사진 좀 하나 찍어줘 봐요"라고 부탁했다고 전했다. 이어 촬영 후 할머니가 지인들에게 사진을 보여주며 "잘 나왔다. 영정사진으로 쓰면 되겠다"라고 말하는 모습을 보고 큰 충격을 받았다고 털어놨다.

‘여성암 투병’ 이솔이, "잘 나왔다, 영정사진 쓰면 되겠다" 할머니 한마디에 가슴 무너져

이솔이는 "너무나 마주하고 싶지 않던 죽음이 언젠가 내게도 의연하게 받아들여지는 날이 과연 오려나"라는 생각이 들었다며, 집에 올라가지 못한 채 한참 동안 눈물을 흘렸다고 밝혔다. 또한 "오늘 내가 찍어준 사진이 누군가가 생의 마지막 순간에 남기고 싶은 모습이었다는 것에 묵직한 통증을 느꼈다"고 덧붙였다.

끝으로 그는 "다디단 철쭉꽃이 필 때면 할머니 생각이 난다"며 "제 기억에선 영원히 철쭉꽃 소녀로 기억되실 것"이라고 전했다.

한편 박성광과 이솔이는 2020년 결혼했으며, 동상이몽2 - 너는 내 운명에 함께 출연해 많은 관심을 받았다. 이솔이는 지난해 여성암 투병 사실을 고백하며 수술과 항암 치료를 받았다고 밝혀 응원을 받기도 했다.

tokkig@sportschosun.com

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