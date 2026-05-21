MC몽, 4일째 김민종 저격 파장...이번엔 "화류계 여성에게 돈 주고 내 이야기 수집”

MC몽(왼쪽), 김민종 [사진=연합뉴스, 스포츠조선]

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 MC몽이 불법 도박 모임 '바둑이'와 관련된 의혹을 두고 배우 김민종을 다시 언급하며 논란이 이어지고 있다.

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MC몽은 지난 19일 새로운 SNS 계정을 개설한 뒤 진행한 라이브 방송에서도 김민종을 다시 언급했다. 그는 이 과정에서 "이 무리가 무엇을 시도했냐면, 내 주위에 있는 여성분들, 아니면 전혀 모르는 여성분들에게, 그리고 화류계에 종사하는 여성분들에게도 거금을 줄테니 MC몽에 대한 아는 것들, 혹은 지어낼 수 있는 이야기들을 해줄 사람들을 찾고 있더라"라고 주장하며 자신을 둘러싼 조직적 루머 유포 시도가 있었다고 말했다.

앞서 MC몽은 지난 18일 개인 SNS 라이브 방송을 통해 연예계 불법 도박 모임이 존재한다고 주장하며 관련 인물들을 언급하는 과정에서 김민종의 이름을 거론했다. 그는 해당 모임과 관련된 인물들과 연예인들이 얽혀 있다고 주장하며 폭로성 발언을 이어갔다.

이와 관련해 김민종은 19일 법률대리인 법무법인 오킴스를 통해 "현재 이야기되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다"고 밝히며 의혹을 전면 부인했다. 또한 "사실관계를 충분히 확인한 뒤 필요한 경우 민형사상 법적 책임을 물을 예정"이라고 덧붙이며 강경 대응을 예고했다.

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또 MC몽은 19일 차준영 회장 및 일부 연예계 인물들을 다시 언급하며 관련 의혹을 이어갔지만, 이와 관련된 구체적인 증거나 사실관계는 확인되지 않은 상태다.

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다만 김민종 측은 이후 MC몽의 추가 발언에 대해서는 현재까지 별도의 입장을 내지 않고 있다.

tokkig@sportschosun.com