[단독] 신한은행 최이샘↔BNK 심수현+신인 1R(스왑권). 여자프로농구 올해 1호 대형 트레이드 터졌다!

사진제공=WKBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 인천 신한은행과 부산 BNK가 대형 트레이드를 성사한 것으로 알려졌다.

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신한은행 간판 포워드 최이샘이 BNK로 간다. 신한은행은 심수현과 올해 신인드래프트 1라운드 픽 스왑권을 받는다.

여자프로농구에 정통한 한 관계자는 21일 "신한은행과 BNK가 대형 트레이드에 합의했다. 신한은행은 최이샘을 BNK로 보낸다. BNK의 샐러리캡 때문에 최이샘은 페이컷을 할 것으로 보인다. 신한은행은 심수현과 함께 1라운드 픽 스왑권을 받는 것으로 알려졌다. 양 구단의 트레이드는 이미 합의됐고, 21일이나 늦어도 이번 주 안에 발표할 것으로 보인다"고 했다.

또 다른 관계자는 "최이샘이 BNK로 가고 심수현과 1라운드 신인 지명권 혹은 스왑권이 신한은행에게 가는 것은 맞다. 그 외의 다른 조건이 있는 지는 아직 알려지지 않았다"고 했다.

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언뜻 보기에는 신한은행이 약간 불리한 트레이드로 보인다.

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하지만, 신한은행 최이샘은 이미 지난 시즌부터 트레이드 명단에 이름을 올린 상태였다.

우리은행에서 FA 자격을 얻은 최이샘은 2024년 신한은행으로 이적했다. 하지만, 부상 여파로 인해 최이샘은 신한은행에서 특유의 공수 활약을 보여주진 못했다.

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2024~2025시즌 17경기, 평균 26분55초를 출전하면서 8.3득점, 5.35개의 리바운드를 기록했고, 2025~2026시즌 29경기, 평균 20분15초를 출전해 4.7득점, 5.2개 리바운드를 기록했다.

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신한은행에서 부상과 부진이 길어졌고, 주전 멤버로 확고히 자리 매김을 하지 못했다. 게다가 신한은행은 홍유순이 주전 포워드로 성장하면서 최이샘의 입지는 더욱 좁아졌다.

한 관계자는 "최이샘은 이미 지난 시즌부터 트레이드를 요구한 것으로 알려졌다. 결국 올 시즌 신한은행은 최이샘의 요구를 들어주기로 했다. 맞는 조건을 가진 팀이 BNK였고, 결국 트레이드가 성사됐다"고 했다.

BNK는 최이샘을 영입하면서 안혜지 이소희 김소니아 박혜진 최이샘이라는 호화멤버를 구축하게 됐다. 지난 시즌 4강 탈락의 아픔을 올 시즌 설욕할 수 있는 팀 전력을 만들었다.

신한은행은 본격적 '리툴링 모드'에 들어갔다. 포워드진은 홍유순 김진영 이가현이 중심이 된다. 지난 시즌 4강에서 탈락했던 신한은행은 1순위 스왑픽을 받으면 가장 강력한 후보인 고교 최대어 가드 임연서를 확보할 수 있게 된다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com