신지♥문원 '신혼집'에 CCTV 11대→노래방+무전기까지 깜짝...방송 첫 공개

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[스포츠조선 이지현 기자] 새신랑 문원이 신혼집의 비밀을 공개한다.

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22일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 '가정의 달 맞이 부부특집'으로 꾸며진다. 이에 만능여신 이정현과 의사 남편 박유정, 달달한 신혼 부부 신지X문원이 출격한다. 그중 신지의 7살 연하 남편 문원이 모두가 깜짝 놀랄 일탈(?)을 한다고 해 본방송이 주목된다.

앞서 신지X문원 커플은 '편스토랑'을 통해 결혼 전 함께 생활 중인 신혼집을 방송 최초 공개했다. 뿐만 아니라 7살 연하 남편 문원이 신지의 건강을 고려한 요리부터 3층 주택 청소까지 집안일을 책임지는 것은 물론 아내의 영양제를 챙기는 살뜰한 모습으로 화제를 모았다.

이날 공개되는 VCR 속 신지는 무전기를 들고 "자기야"를 외쳤다. 지난 방송에서 신지는 "집이 3층 주택이다보니 무전기를 쓰게 됐다"고 설명했다. 이날 역시 무전기로 남편을 애타게 부른 신지. 그러나 어쩐 일인지 문원은 묵묵부답. 결국 신지는 "왜 안 오지?"라며 정체 모를 모니터를 한참 들여다봤다. 그런데 그것은 무려 11대의 CCTV가 돌아가고 있는 화면이었다.

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VCR을 본 '편스토랑' 식구들은 깜짝 놀라 "무전기도 부족해서 CCTV까지 설치한 건가?"라며 웃음을 터트렸다고. 이에 신지가 황급히 이유를 털어놨다고 하는데. 과연 무려 11대의 CCTV가 돌아가고 있는 속사정은 무엇일까.

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그런가 하면 CCTV로 문원의 위치를 파악한 신지가 성큼성큼 발걸음을 옮긴 곳이 공개되자 또 한 번 놀라움의 리액션이 터졌다. 집 안에 무려 '노래방'이 있었던 것. 신지의 급습(?)에 한창 열창 중이던 문원은 노래를 해야만 했던 사정을 고백해 웃음을 자아냈다.

한편 이날 문원은 신지만을 위한 자신의 치트키 밥도둑 3종 세트와 함께, 특별한 서프라이즈 선물을 준비했다. 상상을 초월한다는 남편 문원의 선물은 무엇일지, 이에 아내 신지가 어떤 반응을 보였을지, 신지X문원 부부의 달달한 신혼 일상은 5월 22일 금요일 밤 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

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olzllovely@sportschosun.com