'이럴수가' 이정후 부상 가볍지 않았다...부상자 명단 이동, 얼마나 심각하길래

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[스포츠조선 김용 기자] 이럴수가.

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걱정했던 일이 벌어지고 말았다. 미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후의 부상이 가벼운 게 아니었다. 결국 부상자 명단에 이름을 올렸다.

샌프란시스코는 23일(이하 한국시각) 이정후를 10일짜리 부상자 명단에 올렸다고 공식 발표했다.

이정후는 지난 19일 애리조나 다이아몬드백스전 선발로 출전해 안타까지 쳤지만, 4회말 수비를 앞두고 갑자기 교체돼 궁금증을 자아냈다.

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부상이었다. 당시 미국 현지에서는 허리 경련을 이유로 들었다. 다행인 줄 알았던 건 샌프란시스코 바이텔로 감독이 "큰 부상이 아니다"라고 한 점. 이어지는 경기들에 출전하지는 못했지만, 당장 부상자 명단에 오르지 않아 휴식 후 복귀할 수 있을 걸로 보였다.

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하지만 시카고 화이트삭스와의 홈 연전을 앞두고 갑자기 부상자 명단에 올랐다. 상태가 그렇게 가볍지는 않다는 것이다.

이정후가 부상자 명단에 오른 건 미국 진출 후 두 번째다. 2024년 첫 시즌 수비 도중 어깨를 크게 다쳐 수술대에 올랐을 때 부상자 명단에 처음 들어갔다.

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이정후는 지난 시즌은 부상 없이 무사히 시즌을 잘 마쳤지만, 올시즌 다시 부상에 발목이 잡히고 말았다. 그 전까지 48경기 타율 2할6푼8리 3홈런 17타점을 기록중이었다. 갈 길 바쁜 샌프란시스코에는 악재다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com