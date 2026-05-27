쾅!쾅!쾅!쾅! 홈런포 미쳤다…'네일 7이닝 QS+' KIA, 키움 잡고 5연승 행진 [고척 리뷰]

27일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 8회초 KIA 나성범이 키움 알칸타라를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 이범호 감독의 축하를 받고 있는 나성범. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

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[고척=스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈가 투·타의 완벽한 조화를 앞세워 완벽한 승리를 만들었다.

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KIA는 27일 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기를 9대2로 승리했다. 4위 KIA는 5연승을 달리며 27승1무22패를 기록했다. 최하위 키움은 4연패. 30패(20승1무)를 가장 먼저 당한 팀이 됐다.

이날 KIA는 박재현(좌익수)-김호령(중견수)-김도영(3루수)-아데를린 로드리게스(1루수)-김선빈(2루수)-나성범(우익수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-박민(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

키움은 서건창(지명타자)-안치홍(2루수)-임병욱(우익수)-최주환(1루수)-이형종(좌익수)-김웅빈(3루수)-김건희(포수)-권혁빈(유격수)-박주홍(중견수)가 선발 출전했다.

27일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 네일. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

27일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 1회 투구를 앞두고 피치컴 장비를 교체하고 있는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

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7회까지 선발투수가 마운드를 지켰다. KIA는 제임스 네일이 7이닝 동안 8개의 삼진을 잡으면서 1실점으로 마운드를 지켰다. 키움은 알칸타라가 7회까지 2실점으로 막은 가운데 8회 올라왔지만, 이닝을 마치지 못했다. 후속 투수의 난조로 7⅓이닝 5실점으로 경기를 마치게 됐다.

27일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 1회초 KIA 박재현이 키움 알칸타라를 상대로 선두타자 솔로홈런을 날렸다. 박재현에게 박수를 보내고 있는 KIA 이범호 감독. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

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1회초 KIA 선두타자 박재현이 홈런을 날린 가운데 1회말 키움이 서건창 임병욱 최주환의 안타로 1-1 균형을 곧바로 맞췄다.

4회초 KIA는 홈런 1위 김도영이 솔로 홈런을 날리면서 2-1로 앞서 나갔다.

27일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 8회초 KIA 나성범이 키움 알칸타라를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 타구를 바라보는 나성범. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

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팽팽한 투수전. 8회초에 급격하게 승부의 추가 기울었다. 선두타자 나성범과 한준수가 연속 홈런을 날렸고, 이어 김태군의 안타가 나왔다. 박민이 삼진으로 돌아선 가운데 키움은 투수를 알칸타라에서 김서준으로 교체했다.

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KIA는 박재현이 안타를 치고 나가면서 1사 1,2루 찬스를 잡았다. 김호령이 삼진으로 돌아섰지만, 김도영의 볼넷으로 만루를 만든 뒤 아데를린과 정현창의 볼넷으로 2연속 밀어내기 득점에 성공했다. 이어 나성범의 싹쓸이 2루타가 터지면서 점수는 8-1로 벌어졌다.

KIA는 9회초 1사 오선우의 볼넷으로 다시 한 번 찬스를 만들어갔다. 김민규가 삼진으로 돌아섰지만, 한승연과 김규성의 안타로 만루가 됐다. 그러나 정현창이 삼진으로 돌아서면서 추가점으로 잇지는 못했다.

키움은 9회말 선두타자 임병욱이 2루타가 나오면서 마지막 추격 희망을 이었다. 2사 후 김웅빈과 김건희의 연속 안타가 나오면서 한 점을 따라갔지만, 벌어진 점수를 모두 따라가기에는 역부족이었다.

KIA는 네일의 7이닝 피칭에 이어 한재승(1이닝 무실점)-이형범(1이닝 1실점)이 차례로 올라와 승리를 지켰다.

키움은 알칸타라가 7⅓이닝 5실점을 한 뒤 김서준(⅓이닝 3실점)-박진형(1⅓이닝 1실점)이 등판했다.

고척=이종서기자 bellstop@sportschosun.com