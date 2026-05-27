엘제이, 전처 출연 불쾌했나…신정환에 욕설 DM "너는 내가 죽인다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 엘제이가 신정환을 저격했다.

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엘제이는 27일 "너는 내가 죽인다 XX야"라며 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 엘제이가 신정환에게 보낸 DM(다이렉트 메시지)가 담겼다. 엘제이는 신정환에게 "넌 진짜 인간 XX 아니다. 해보자 이 XX야"라고 욕설을 날렸고, 이어 신정환의 SNS 계정을 캡처해 올리기도 했다.

엘제이가 돌연 신정환을 저격한 것은 신정환의 최근 유튜브 채널과 연관된 것으로 보인다. 신정환이 출연하는 유튜브 채널 '닭터신'에서는 지난 13일 배우 이선정이 출연했다.

당시 이선정은 과거 엘제이와의 결혼 생활에 대해 밝혔다. 두 사람은 2012년 교제 45일 만에 혼인신고를 했지만 결혼 두 달 반 만에 합의 이혼을 했다. 이에 신정환이 "2012년은 이선정에게 지울 수 없는 해"라고 결혼과 이혼에 대해 묻자 이선정은 "살다 보면 안 맞아서 이혼하는 거다. 마음도 안 맞고 몸도 안 맞았다"고 솔직히 밝혀 화제가 됐다.

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한편, 매니저 출신 방송인 엘제이는 올리브 '연애 불변의 법칙', Mnet '슈퍼 섬머' 등의 예능 프로그램에 출연해 활약했다.

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wjlee@sportschosun.com