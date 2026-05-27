KCM, 아내가 15살 딸 '미행'…"남친 생겼단 말에 숨 안 쉬어져"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 KCM이 15살 사춘기 딸의 연애 소식에 복잡했던 아빠의 마음을 솔직하게 털어놨다. 그러면서 "아내는 딸을 미행했다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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27일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 "형수야 너 그러면 아무도 못 만난다 동갑내기의 현실 조언"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 KCM은 "첫째 딸이 15살이다. 사춘기인데 남자 친구도 생겼다고 하더라"면서 "아내가 '어떤 친구를 만나나' 궁금해서 미행했다더라"고 말해 웃음을 안겼다.

그는 "남자 친구가 생겼다고 하니 마음이 아프고 명치가 시리더라. 자는데 숨이 안 쉬어지더라"면서 딸의 연애 소식을 들은 후 솔직한 마음을 전했다.

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그러면서 KCM은 "아내가 미행하면서 찍은 영상을 보여줬는데, 풋풋하더라. 안심은 됐지만 마음이 아프긴 했더라"며 복잡한 심경을 전했다.

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KCM은 딸의 사춘기를 어떻게 대해야 할지 몰라 김태우에게 조언도 구했다고 밝혔다. 그는 "김태우가 '혼내는 순간 딸과의 거리는 걷잡을 수 없이 멀어질 거다'라고 하더라"면서 "이후 여러 가지를 시도를 해보다가 결과적으로 혼자 삭히는 방법밖에 없더라"고 털어놨다.

당시 혼자 삭히며 큰딸의 어린 시절 영상을 봤다는 KCM은 "아이들이 커가는 모습을 보면서 어릴 때 예뻤던 모습이 그리워진다"라면서 "지금은 너무 힘들지만 이 상황들을 겪어봤으니까 행복에 겨워서 웃게 되더라"며 애틋한 부성애를 드러냈다.

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특히 KCM은 사춘기 딸을 대하는 자신만의 노력도 공개했다. 그는 "되게 부정적이고 명령조로 하면 안 된다. '야, 너 만나지마' 이런 것들"이라면서 "표정 관리가 안 되니까 거울 보면서 연습했다"라고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 "그 과정이 힘든데 나는 다행히 좀 극복했다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

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한편, KCM은 2022년 1월 뒤늦게 혼인신고 사실을 알렸으며, 지난해 3월 두 딸의 존재를 공개했다. 이후 KCM은 지난해 12월 셋째 아들을 얻으며 세 아이의 아빠가 됐다.

anjee85@sportschosun.com