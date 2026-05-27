"3년 뒤 이 영상 성지순례 올 것"…강정호가 직접 꼽았다→미래가 기대되는 유망주 톱5

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[스포츠조선 고재완 기자] 강정호가 향후 3년 뒤 KBO리그를 집어삼킬 유망주 타자 5명을 찍었다. 강정호는 26일 자신의 유튜브 채널 '강정호 KINGKANG'에 '몇 년 뒤 성지순례 오세요｜KBO 유망주 TOP5'라는 제목의 영상을 공개했다.

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강정호가 유망주를 평가하는 기준은 명확하다. 첫째는 1군 무대에서 확실하게 살아남을 수 있는 자신만의 무기가 있는가, 둘째는 어떤 점을 보완하면 더 좋은 선수로 도약할 수 있는가, 셋째는 팀에서 기회를 계속해서 보장받을 수 있는 포지션인가라는 관점이다.

먼저 강정호는 한화 이글스 포수 허인서를 뽁았다. "내가 뽑은 가장 높은 포텐셜, 강력한 신인왕 후보"라고 말한 강정호는 5명의 유망주 중 허인서에게 가장 높은 점수를 주며 '원탑'으로 꼽았다.

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강정호는 "포수는 수비 부담 때문에 타격 성장이 늦는 게 일반적인데, 허인서는 벌써 주전 포수로 자리매김하는 모양새"라며 극찬했다. 다만 롱런하기 위해서는 1회부터 9회까지 감정의 기복 없이 투수를 리드하는 경기 운영 능력을 더 키워야 하며, 실수를 하더라도 빠르게 만회하는 단단한 멘탈이 완벽한 핵심 과제라고 짚었다.

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두번째 유망주는 두산 베어스 내야수 박준순이다. 박준순에 대해 "나이답지 않은 무서운 적응력, 차세대 슈퍼스타"라고 평한 강정호는 "작년 3루수에서 올해 2루수로 자리를 옮겼는데도 이 정도로 좋은 성적을 내는 건 나이 대비 적응력이 독보적이라는 뜻"이라고 평가했다.

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보통의 신인들이 1군 직구에는 대처해도 변화구에 쩔쩔매는 것과 달리, 박준순은 변화구 대처 능력과 컨택 능력이 모두 뛰어나고 언제든 도루까지 할 수 있어 두산의 미래를 책임질 슈퍼스타가 될 확률이 매우 높다고 전망했다.

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삼성 라이온즈 외야수 박승규에 대해선 "타석에서 뿜어지는 에너지가 어린 시절 손아섭 같다"고 말했다. 강정호가 꼽은 박승규의 가장 큰 장점은 타석에서의 '에너지'다. 강정호는 박승규를 보며 과거 롯데 자이언츠 시절의 독기 품었던 어린 손아섭의 느낌을 강하게 받았다고 털어놓았다. 다만 완벽한 주전으로 굳어지기 위해서는 득점권 찬스에서의 집중력이나 출루율, 혹은 장타력 등 확실한 자신만의 공격 지표를 1~2개 더 확실하게 정립해야 하며, 대구의 혹독한 여름철 무더위를 체력적으로 이겨내는 것이 당면 과제라고 조언했다.

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기아 타이거즈 내야수 박상준도 포함됐다. "육성 선수 출신의 파워풀한 메카닉, 배고픔이 최고의 무기"라고 말한 강정호는 "박상준을 타석에서 처음 봤을 때 스윙의 파워풀함에 깜짝 놀랐다"고 전했다. 테이크백 코일링 동작부터 힘을 풀어주는 배트 스피드가 워낙 좋아 좌우측 어디로든 홈런을 생산할 수 있는 훌륭한 메카닉을 가졌다는 평가다.

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잘 쳐야만 살아남는 1루수 포지션 특성상, 육성 선수 특유의 절실함과 배고픔이 큰 무기이며, 향후 카운트별 대처 노련미만 더해진다면 3년 뒤 타이거즈의 중심 1루수가 될 것이라 확신했다.

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마지막으로 삼성 라이온즈 포수 김도환을 꼽았다. "강민호의 뒤를 이을 미래의 안방마님"이라고 평한 강정호는 "1군 출전 경험이 많지 않은 선수가 대타로 나와 홈런을 치는 건 타자로서의 잠재력이 엄청나게 높다는 증거"라고 설명했다.

현재 삼성은 베테랑 강민호의 나이를 고려했을 때 확실한 포수 세대교체가 필요한 시점이다. 김도환이 타격에서의 잠재력을 바탕으로 삼진을 조금 더 줄이고, 수비에서 투수들에게 신뢰를 주는 안정감만 더 확보한다면 미래 삼성의 주전 포수 자리는 김도환의 것이 될 가능성이 높다고 내다봤다.

끝으로 강정호는 이들이 일시적인 반짝 활약에 그치지 않고 리그를 지배하는 '진짜 스타'가 되기 위한 공통 조건으로 '멘탈 관리'와 '체력 루틴 구축'을 꼽았다.

"한두 경기 잘 풀리고 느낌이 좋을 때, 그것이 온전히 실력인 줄 알고 안주하는 유망주들이 많다. 하지만 좋을 때의 기억에만 갇혀 있으면 슬럼프가 왔을 때 대처하지 못하고 결국 그 기술을 버리게 된다. 긴 시즌을 치르며 지치고 슬럼프가 올 때를 대비해 웨이트 트레이닝, 식사, 수면 등 나만의 일정한 루틴을 지금부터 정립해 놓아야 3~4년 뒤에 진짜 포텐셜이 크게 터졌을 때 흔들리지 않는 법이다."

고재완 기자 star77@sportschosun.com