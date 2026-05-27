하이브 새 걸그룹 멤버, 트와이스 지효 동생이었다..둘째 이하음 이어 세자매 모두 데뷔

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 트와이스 지효의 막냇동생 박서연이 하이브 신규 레이블 ABD의 새 걸그룹 멤버로 합류하며 데뷔 소식을 알렸다.

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26일 ABD는 공식 SNS를 개설하고 브랜드 방향성을 담은 숏필름 6편을 공개했다. 영상에는 올해 하반기 데뷔를 앞둔 신인 걸그룹 멤버들의 모습이 담겼다.

특히 이 가운데 지효의 막냇동생 박서연이 포함된 사실이 알려지며 관심이 쏠리고 있다. 2008년생인 그는 그동안 꾸준히 연습생 생활을 이어오며 데뷔를 준비해온 것으로 전해졌으며, 공개된 영상에서는 언니 지효를 떠올리게 하는 또렷한 이목구비와 세련된 분위기로 시선을 사로잡았다.

이로써 그룹 트와이스로 글로벌 무대에서 활약 중인 지효를 비롯해 둘째 이하음(박지영), 그리고 막내까지 세 자매 모두 각기 다른 영역에서 활동하게 되며 '연예인 자매'라는 특별한 서사를 완성하게 됐다. 한 사람은 K팝 최전선에서, 또 한 사람은 연기 무대에서, 그리고 또 한 사람은 새롭게 열릴 아이돌 세계에서 각자의 이름으로 존재감을 넓혀가게 된 셈이다.

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한편 ABD는 하이브가 새롭게 선보이는 레이블로, 브랜드 슬로건 '담대한 꿈(A Bold Dream)'의 약자를 내걸고 새로운 걸그룹 프로젝트를 진행 중이다. 'A와 B 다음 C가 아닌 D를 상상한다'는 의미를 담아 기존의 틀을 넘어선 기획을 지향하고 있다.

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레이블은 노지원 전 플레디스 엔터테인먼트 아티스트기획실장이 대표를 맡아 이끌고 있으며, 플레디스와 모어비전 등에서의 경험을 바탕으로 신인 그룹 제작에 나섰다.