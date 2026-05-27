'왕따 논란' 31기 옥순·영숙·정희, 막방 라방 참석하나..포스터 등장 "질문에 답할 예정"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] '왕따 논란'에 휩싸였던 '나는 솔로' 31기 출연자 옥순, 영숙, 정희가 마지막 라이브 방송 포스터에 등장해 관심이 집중됐다.

Advertisement

오늘(27일) ENA, SBS Plus '나는 솔로' 31기 최종화가 전파를 탄다. 이에 제작진이 운영하는 '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널에는 라이브 방송을 예고하는 포스터가 공개돼 관심을 모았다.

제작진은 "31기 LIVE 방송 공지! 오늘은 나는 솔로 31기 마지막 화! 막방의 아쉬움을 뒤로하고, 방송을 보며 출연자들에게 궁금한 점이 있는 분들은 댓글로 달아주세요. 라이브 방송에서 31기 출연자들이 직접 답변해드립니다!"라는 글과 출연진들의 사진이 담긴 포스터를 공개했다.

특히 왕따 논란에 휘말렸던 옥순, 영숙, 정희의 모습도 담겨 눈길을 끌었다. 세 사람은 앞선 방송에서 순자를 험담하는 듯한 장면이 공개되며 논란의 중심에 섰다.

Advertisement

따돌림을 주도했다는 비난을 받은 옥순의 분량이 눈에 띄게 줄어들자, 제작진이 통편집에 나선 것 아니냐는 의혹이 제기되기도. 옥순의 분량이 줄어든 후에는 영숙이 순자의 뒷말을 하는 발언이 부각돼 영숙 또한 악성 댓글에 시달렸다.

Advertisement

이런 상황 탓에 누리꾼들은 이번 라이브 방송에 옥순, 영숙, 정희가 불참할 것이라는 의견을 내놓기도 했지만 전 출연진의 사진이 담긴 라이브 방송이 예고돼 참석 여부에 관심이 쏠리고 있다.

한편 31기 라이브 방송은 27일 오후 10시 30분 '나는 솔로' 최종선택 마지막 방송 후, '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널에서 진행된다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com