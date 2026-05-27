미르, '장모' 호칭 논란 입열었다 "너무 친해 원래 장모님이라고 안 불러"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 엠블랙 출신 미르가 '장모' 호칭 논란에 대해 사과했다.

Advertisement

26일 유튜브 채널 '방가네'에는 '논란된 부분에 대해서 말씀드립니다..'라는 제목의 영상이 공개됐다.

미르는 "내가 유튜브를 하면서 살쪄서, 머리를 밀어서, 타투를 해서 욕을 먹은 적이 있다. 그땐 욕먹을 일인가 싶긴 했는데, 이번엔 혼나야 한다"라며 논란이 된 영상을 내렸다고 설명했다. 미르는 최근 공개한 영상에서 "우리 장모, 나 힘들다고 한약 맞춰줬다", "우리 장모 돈 많이 번다" 등의 발언을 해 비판받았다. 장모님이 아닌 장모라는 호칭을 수차례 반복해 "예의가 없다"라는 지적이 쏟아진 것.

미르는 "저는 '장모님', '장인어른'이라고 하지 않는다. 연애할 때부터 너무 친해서 '어머니', '아버지'라고 부르거나 '맹자찡', '호중찡'이라고 부른다. 장모님과 장인어른이 이렇게 부르는 걸 너무 좋아하신다. 아버지는 내가 '호중이 형'이라고 부를 때가 너무 좋다고 하셨다"라고 말했다.

Advertisement

이어 "영상을 찍을 때 '어머니'라고 하긴 어색하고 '맹자찡'이라고 부르는 것도 좀 그럴 것 같았다. '장모님'이라고 해야 했는데 '장모'라고 했다. 이건 혼나야 한다. 그래서 영상을 내려버렸다"라고 덧붙였다.

Advertisement

이를 듣고 있던 고은아는 "철용이가 이걸로 스트레스를 많이 받았다. 사람마다 사는 환경과 집안 분위기가 다르니 너무 뭐라 하지 말아달라"라고 말했고, 미르는 "다시 한번 죄송합니다"라며 고개를 숙였다.

joyjoy90@sportschosun.com