'박수홍♥' 김다예, 살 더 빠졌다..목표까지 2kg 남아, 90→54kg 인증

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 박수홍의 아내 김다예가 꾸준한 다이어트 근황과 함께 가족과의 소소한 일상을 공개했다.

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김다예는 27일 자신의 SNS를 통해 "2kg 남았다"라는 글과 함께 체중계 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 54.5kg이 찍혀 있어 눈길을 끌었다.

앞서 출산 전 체중이 90kg까지 증가했다고 밝혔던 김다예는 최근 57kg 감량 소식을 전해 화제를 모은 바 있다. 이후에도 꾸준한 관리로 목표 체중에 가까워진 근황을 알리며 많은 이들의 응원을 받고 있다.

특히 출산과 육아를 병행하면서도 건강하게 체중 감량을 이어가는 모습은 공감과 응원을 동시에 자아냈다.

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그런가 하면 이날 김다예는 "재이 보여주겠다는 이유로 내가 제일 신났음. 90년대생 축제"라는 글과 함께 가족과의 나들이 사진도 공개했다.

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공개된 사진 속에는 박수홍과 딸 재이 양과 함께 서울 성동구 서울숲을 찾은 김다예의 모습이 담겼다. 화기애애한 분위기 속 세 가족의 단란한 일상이 보는 이들에게 훈훈함을 안겼다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 첫딸 재이를 출산했다.