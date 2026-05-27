'ML 초대박인데' 아직도 KIA 못잊었다 "타이거즈 3개월, 나를 되찾게 해줬다"

2024년 KIA 타이거즈의 한국시리즈 우승을 함께했던 에릭 라우어. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]"KIA에서 보낸 시간은 내게 확신과 자신감을 많이 심어줬어요."

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토론토 블루제이스에서 메이저리그 복귀에 성공한 후 LA 다저스로 이적한 에릭 라우어. 그는 여전히 KBO리그에서 보냈던 시간을 터닝 포인트로 생각하고 있다.

라우어는 27일(이하 한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열리는 2026 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와의 홈 경기에 선발 투수로 등판한다. 다저스 이적 후 첫 등판이다.

지난 11일 LA 에인절스전 등판을 끝으로 토론토와 결별한 라우어는 방출 대기 끝에 다저스 이적이 성사됐다. 타일러 글래스노우와 블레이크 스넬이 부상으로 빠져있는 다저스가 빈 자리를 채우기 위해 라우어를 영입했다. 지난주부터 팀에 합류한 라우어는 당초 롱릴리프로 한번 등판을 한 후 선발 등판을 할 것이라 예상했으나, 최근 다저스 불펜진 활약이 너무 좋아서 바로 첫 선발 등판을 시작하게 됐다.

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라우어의 다저스 첫 등판을 앞두고, '뉴욕포스트'는 그의 비하인드 스토리를 공개했다. 라우어가 빅리그에서 다시 부활할 수 있었던 결정적 계기로 한국행을 꼽았다.

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라우어는 해당 매체와의 인터뷰에서 잦은 부상과 투구폼이 무너지면서 빅리그 커리어가 끊길 위기에서, KBO리그에 가기로 결정한 모험이 큰 도움이 됐다고 밝혔다.

토론토 블루제이스 시절 에릭 라우어. AP연합뉴스

그는 "처음에는 이적을 망설였다. 엄청난 변화였고, 장기적인 보장도 없었으며 메이저리그 복귀라는 꿈을 되살릴 수 있을지 확신할 수 없었다"고 했지만 "한국에 갔을때 그들은 제가 잘할 수 있다는 확신과 자신감을 많이 심어줬다. 나는 계속 '95마일을 던지지 못하면 잘하는 게 아니다'라는 말을 들었고 그걸 저도 모르게 믿어왔다"며 KIA에서 자신감을 찾는 시간을 보냈다고 회상했다.

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라우어는 "KBO리그의 '전통적인' 플레이 스타일에 적응했다. 상위 타순 타자들을 컨택트 능력과 스피드를 겸비했고, 하위 타선 타자들은 출루율이 높은 까다로운 타자들이었다"면서 "내가 좋은 투수였던 시절을 다시 볼 수 있어서 좋았다. 상대 타선을 어떻게 공략해야 하는지, 특정 타자들을 어떻게 상대해야 하는지 다시 익혔다"며 한국에서 초심을 되찾았다고 밝혔다.

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'뉴욕포스트'는 "외국인 선수였던 라우어는 KIA 타이거즈 코칭스태프가 자신의 투구 자세를 다듬을 수 있도록 자유로운 환경을 제공했다"고 설명했다.

라우어는 "3개월 동안 여러가지를 차근차근 생각해보고 시도해보는 시간을 가졌다. 누구도 내게 '안돼'라고 하지 않았다. 덕분에 이것저것 실험해봤고, 결국 다시 나의 메커니즘에 익숙해질 수 있었다"고 돌아봤다.

그리고 작년 메이저리그에 복귀했을때, KIA에서 다시 익혔고 되찾았던 부분을 정확히 실행했다는 게 라우어의 설명이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com