지예은, 갑상선암 눈물 고백 "0.1cm면 전이되는데, 암 꽤 많다고..지금 많이 회복"(유재석 캠프)

넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 제작발표회가 19일 오전 서울 동대문 JW메리어트호텔에서 열렸다. 지예은이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.19

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은이 갑상선암 투병 사실을 고백했다.

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지난 26일 공개된 '유재석 캠프'에서는 출연진들이 캠프를 통해 진솔한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다. 이날 지예은은 건강 악화로 힘들었던 시간을 직접 언급해 눈길을 끌었다.

캠프 요리를 준비하던 중 유재석은 지예은에게 "그래도 이제 건강 완전히 회복했다. 이제는 전혀 모르겠다"라고 조심스럽게 말했다. 이에 지예은은 "맞다. 지금은 많이 좋아졌다"며 "많이 괜찮아졌다. 정말 다행"이라고 현재 상태를 전했다.

이어 그는 "원래 0.1cm만 있어도 전이가 된다고 했다"며 "저는 암이 꽤 많았다고 했는데 정말 다행이다. 그래서 너무 감사하다"고 털어놨다.

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이후 진행된 캠프파이어에서는 지예은이 눈물을 보이는 장면도 담겼다. 유재석이 "각자 이 불 속에 던져버리고 싶은 것들 다 던지고, 바라고 싶은 것들을 바라셔도 된다"라고 이야기하자, 지예은은 조용히 눈물을 훔쳤다.

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이를 본 참가자들은 "왜 우냐", "우시지 마라"라고 위로했고, 유재석은 "기사 보셔서 아시겠지만 예은이가 아팠다. 그래도 다행히 건강을 회복해 이 자리에 참석할 수 있었다"라고 설명했다.

한편 지예은은 지난해 건강 악화로 잠시 활동을 중단한 바 있다. 당시 소속사는 갑상선 기능 저하로 인해 활동을 중단한 것이라는 보도에 대해 "개인 의료 정보라서 확인이 어렵다"며 조심스러운 입장을 밝혔다.