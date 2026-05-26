[오피셜]'갑자기 쏟아진 폭우' 인천 끝내 우천 순연…삼성 선발 교체→SSG 그대로

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]인천 구장에서 열릴 예정이던 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 경기가 우천으로 인해 취소됐다.

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26일 오후 6시30분부터 인천 SSG랜더스필드에서 열릴 예정이었던 KBO리그 삼성과 SSG의 경기가 우천으로 인해 취소됐다.

당초 이날 하루종일 많은 양의 비가 예보되어 있었지만, 오후들어 빗줄기가 가늘게 내리면서 경기 개시 가능성이 높아졌었다. 홈팀인 SSG 선수들은 실내에서만 훈련을 진행했지만, 원정팀 삼성 선수들이 훈련을 시작할 때는 비가 거의 내리지 않아 야외 훈련을 정상적으로 실시했다.

하지만 오후 5시를 넘어서면서 다시 빗줄기가 굵어졌다. 비의 양이 점점 더 많아졌고, 그라운드에도 마운드와 홈플레이트 부근에 방수포가 깔렸다.

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폭우 수준의 강한 빗줄기가 쏟아지자 내야 흙 부분에 순식간에 물이 고이기 시작했다. 오후 6시가 가까워질 때까지 비가 멈추지 않으면서 결국 우천 순연이 확정됐다. 이미 일부 관중들이 입장을 진행한 상황이었으나, 비 예보가 계속 이어져있어 정상 진행이 어렵다는 판단을 내렸다. 이날 취소된 경기는 추후 편성된다.

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한편 SSG는 27일 선발 투수로 앤서니 베니지아노를 예고했다. 26일 등판 예정이었던 베니지아노가 그대로 등판한다. 반면 삼성은 원태인 대신 아리엘 후라도가 27일 SSG전에 선발 등판한다. 박진만 삼성 감독은 "오늘 경기를 하게 되면 원태인이 던지고 나서 한 턴을 쉬고, 경기를 못던지게 되면 빼지 않고 며칠 더 휴식을 준다"고 설명한 바 있다. 원태인은 추가 휴식을 부여받을 예정이다.

인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com