'임신' 이다해, 반려견 제사상 차리며 눈물 "떠난지 벌써 1년, 앞으로도 사랑해"

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[스포츠조선 김소희 기자] 최근 결혼 3년 만에 임신 소식을 전한 배우 이다해가 지난해 세상을 떠난 반려견을 향한 뭉클한 그리움을 전했다.

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26일 이다해는 자신의 개인 계정에 "우리 그레이튼 하늘나라 간 지 벌써 1년 되는 날"이라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 이다해가 반려견을 위해 직접 정성스레 차린 제사상의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. 이다해는 생전 반려견이 평소 좋아했던 간식들은 물론, 반려견의 모습이 담긴 액자와 달력, 가방 등을 함께 배치하며 여전한 애정을 드러냈다.

이다해는 "많이 보고 싶다, 그레이튼아. 엄마, 아빠는 지금도 여전히 너를 너무 사랑해"라며 애틋하고 절절한 마음을 덧붙여 보는 이들의 가슴을 먹먹하게 만들었다. 반려견을 '자식'처럼 여겼던 이다해와 세븐 부부의 깊은 슬픔과 여전한 그리움이 고스란히 묻어나는 대목이다.

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앞서 이다해는 지난 21일, 결혼 3년 만에 직접 임신 소식을 깜짝 발표해 연예계를 들썩이게 만들었다.

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당시 이다해는 자신의 SNS에 "From two to three. Our little miracle is on the way (둘에서 셋으로. 우리의 작은 기적이 찾아오고 있다)"라는 감동적인 문구와 함께 짧은 영상을 공개했다.

공개된 영상 속에서 각각 '엄마(MOM)', '아빠(DAD)'라고 예쁘게 적힌 모자를 커플로 맞춰 쓴 이다해·세븐 부부는 선명한 아기 초음파 사진과 앙증맞은 아기 신발을 나란히 든 채, 세상을 다 가진 듯 세상에서 가장 행복하고 환한 미소를 지어 보여 많은 이들의 부러움을 샀다.

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한편, 이다해와 가수 세븐은 연예계 대표 장수 커플로 약 8년간의 뜨거운 열애 끝에 지난 2023년 5월 백년가약을 맺었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com