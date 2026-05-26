"이효리, 부친상 아무에게도 안 알렸는데"...신동엽, 조용히 빈소 다녀간 사연

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 신동엽이 가수 이효리의 부친상 당시 조용히 장례식장을 찾았던 일화를 공개했다.

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25일 공개된 유튜브 채널 '짠한형'에서 신동엽은 개그맨 이호철과의 에피소드를 밝히던 중 이효리 부친상을 언급했다.

신동엽은 "(이)효리 아버님 돌아가셨을 때 효리가 아무에게도 알리지 않았다. 나도 직접 연락받고 간 게 아니라 일을 마치고 늦게 갔다고 밝혔다.

지난달 12일 이효리는 부친상을 당했다. 이효리는 남편 이상순과 함께 빈소를 지키며 상주로서 도리를 다했으며, 장례식에는 핑클의 옥주현, 이진, 성유리가 찾아 위로한 것으로 전해진다.

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신동엽과 이효리는 연예계서 오랜 인연을 자랑하고 있다. 특히 '짠한형'의 1회 게스트로 개국공신인 이효리는 유튜브의 인연으로 이호철의 결혼식에 축가를 부르기도 했다.

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한편 이날 신동엽은 이효리 부친상 빈소에서 만난 이호철 부부와의 에피소드도 덧붙였다. 그는 "갔더니 호철이와 아내가 와 있더라"며 "이후 우리 집 근처에서 맥주 한잔을 하게 됐다"고 운을 뗐다.

특히 신동엽은 그 자리에서 이호철 아내에게 남편 이야기를 들었다며 웃픈(?) 폭로전을 이어갔다. 그는 "호철이가 요즘 활동도 많아지고 경제적으로 조금 여유가 생기니까 가끔 잘난 척도 하고 센 척도 한다더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 신동엽은 "근데 얘는 원래 와이프 고맙다는 말을 정말 많이 하는 친구"라며 "내 친동생 같은 애라 너무 사랑스럽고 귀엽다"고 애정을 드러냈다.

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또 신동엽은 이호철 아내의 이야기를 듣고 큰 용돈까지 챙겨줬다고 밝혔고, 이호철은 "와이프도 너무 놀라고 감사해했다"고 고마움을 전했다.

olzllovely@sportschosun.com