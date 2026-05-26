김규리 '편스토랑' 공개한 한옥이 타깃됐다...40대 강도 "방송보고 찾아"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김규리 자택에 침입한 40대 강도 피의자가 방송 영상을 통해 집 위치를 파악한 뒤 범행을 준비한 정황이 드러났다.

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26일 채널A에 따르면 서울 종로경찰서는 강도상해 혐의로 구속된 피의자 임모 씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사하고 있다.

임씨는 경찰 조사에서 "(김규리 집이 나온) 방송 영상을 유튜브로 보고 위치를 확인했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 임씨가 사전에 자택 위치를 특정하는 등 계획적으로 범행을 준비했을 가능성에 무게를 두고 수사를 이어가고 있다.

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김규리는 지난 2022년 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상 출시 편스토랑'에서 작업실로 사용하고 있는 한옥 집을 공개한 바 있다. 당시 방송에서는 한옥 풍경을 담아 내는 주방과 미니 갤러리로 쓰이는 작업실 등을 공개했으며, 한옥 관리를 하는 모습도 보여 집안 곳곳이 공개됐다.

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앞서 임씨는 지난 20일 오후 9시께 서울 종로구 북촌한옥마을에 위치한 김규리 자택에 침입해 금품을 요구하고 폭행한 혐의를 받는다.

당시 집 안에는 김규리와 여성 지인 1명이 함께 있었던 것으로 알려졌다. 두 사람은 임씨의 감시가 느슨해진 틈을 타 맨발로 집 밖으로 빠져나와 시민에게 구조를 요청한 것으로 전해졌다.

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특히 김규리는 이 과정에서 골절과 타박상 등을 입은 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.

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범행 직후 달아났던 임씨는 약 3시간 뒤 서울 강서구 까치산지구대를 찾아 자수했다. 이후 경찰 조사에서 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.

법원은 지난 22일 "도주 우려가 있다"며 임씨에 대한 구속영장을 발부했다. 경찰은 임씨 주거지 등에 대한 압수수색을 마친 상태로, 추가 조사를 마치는 대로 사건을 검찰에 송치할 방침이다.

olzllovely@sportschosun.com