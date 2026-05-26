데이식스 도운, 유혜주 동생과 열애설…웨딩 플래너 상담 목격담까지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 데이식스 도운이 인플루언서 유혜주 동생과 열애 중이라는 의혹이 불거졌다.

Advertisement

최근 온라인 커뮤니티에는 데이식스 도운과 유혜주의 동생 A씨가 열애 중이라는 의혹이 불거졌다. 네티즌들은 A씨가 9년 만난 전 남자친구와 결별 후 만난 새로운 남자친구가 도운이라며 여러 증거를 제시했다. 제시된 증거로는 도운의 집 인테리어와 소품들이 A씨의 집과 유사하고, 도운의 차에 타고 있는 강아지 사진이 A씨의 반려견이라는 것. 이는 도운의 지인이 게재한 사진으로, 도운과 A씨의 SNS 팔로잉 목록에서 겹지인이 많다는 것도 열애설의 증거 중 하나가 되었다.

특히 도운과 A씨가 웨딩 플래너와 상담을 받았다는 설까지 나오며 두 사람이 결혼을 준비 중이라는 의혹까지 커지고 있다.

사진=온라인커뮤니티

사진=온라인커뮤니티

이에 도운 소속사 JYP엔터테인먼트 측은 26일 열애설에 대해 "입장이 없다"고 말을 아꼈다.

Advertisement

한편, 도운은 2015년 밴드 데이식스의 드러머로 데뷔했다. 최근 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'에 출연하며 예능에서도 활약 중이다.

Advertisement

A씨는 인플루언서 유혜주의 동생으로, 유튜브 채널과 인스타그램으로 활발히 활동 중이다.

wjlee@sportschosun.com