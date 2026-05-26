황정음, '공개 저격' 전남편 뜻밖의 배려에 감사.."신혼가구 빼가라고 문 열어놔"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 황정음이 신혼가구로 채운 새 보금자리를 공개하며 전 남편도 언급했다.

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26일 황정음의 유튜브 채널에는 황정음이 새 집을 공개하는 영상이 게재됐다.

황정음은 "제가 이사를 해서 새 보금자리를 구경시켜 드리겠다"라며 단독주택 새 집을 공개했다. 어머니와 함께 산다는 그는 식물을 좋아하는 어머니 취향으로 꾸민 거실을 공개했다. 거실 한 편에 자리한 강렬한 컬러의 의자 2개도 눈길을 끌었다.

황정음은 "15년 된 것 같다. 신혼가구였다"라고 말했다. 아직도 버리지 않은 이유에 대해서는 "너무 편하고 엄청 비싸서 못 버리고 있다"라고 말했다.

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부엌에 있는 식탁도 신혼가구였다. 제작진이 "집에 있는 것들이 다 신혼 때 쓰던 가구였냐"라고 묻자, 황정음은 "맞다. 가구를 챙겨서 나왔다. 내 짐 빼가라고 문을 열어놨더라. 고맙다"라며 전 남편도 언급했다.

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한편 황정음은 2016년 프로골퍼 겸 사업가 이영돈과 결혼, 이듬해 첫째 아들을 출산했지만 2020년 이혼조정신청서를 제출했다. 이후 재결합해 2022년 둘째 아들을 출산했지만 끝내 이혼했다. 황정음은 전 남편의 외도를 주장하며 수차례 저격하기도 했다.

그런가 하면 지난해 황정음은 자신이 지분 100%를 보유한 기획사 자금 43억여 원을 가지급금 명목으로 인출한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이후 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았고, 같은 해 10월 형이 확정됐다. 활동을 중단했던 그는 최근 유튜브를 통해 복귀에 나섰다.

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joyjoy90@sportschosun.com