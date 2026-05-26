살인사건 피해자에 아이돌 과거사진 송출..'히든아이' 결국 사과 "검수 소홀, 영상 비공개"[공식]

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[스포츠조선 김소희 기자] MBC에브리원 '히든아이' 제작진이 강력 범죄 피해자의 모습으로 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 멤버 현진의 어린 시절 사진을 오용하는 황당한 방송 사고를 내고 공식 사과했다.

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'히든아이' 제작진은 25일 공식 입장을 내고 "지난 2025년 12월 8일 방송된 내용 중 '라이브 이슈: 크리스마스 살인사건'에서 스트레이 키즈 현진 님의 사진이 사용되었다는 사실을 뒤늦게 확인했다"라고 밝혔다.

이어 심각한 오용이 발생하게 된 경위에 대해 "방송 제작을 위해 생전 피해자가 사용하던 기기에 저장되어 있던 사진을 사용하는 과정에서, 스트레이 키즈 현진 님의 어린 시절 사진을 피해자 사진으로 오인해 잘못 삽입했다"라고 설명했다.

제작진은 논란을 인지한 직후 즉각 조치에 나섰다. 이들은 "사실관계를 확인한 직후 해당 방송과 유튜브 클립은 비공개 처리했다"라며 "OTT 등의 다시보기 서비스도 최대한 빠른 시일 내에 수정 또는 비공개 조치할 예정"이라고 덧붙였다.

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그러면서 "이번 일로 스트레이 키즈 현진 님과 팬분들에게 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"면서 "시청자 여러분께도 혼란을 드린 점 깊이 사과드린다"라고 고개를 숙였다. 아울러 "앞으로는 자료 확인 및 검수 절차를 더욱 철저히 해 이와 같은 일이 재발하지 않도록 각별히 주의하겠다"라고 약속했다.

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한편 이번 사태는 지난 2025년 12월 8일 방송된 '히든아이'의 '라이브 이슈: 크리스마스 살인사건' 편이 뒤늦게 도마 위에 오르며 불거졌다. 최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 해당 회차에 스트레이 키즈 현진의 사진이 등장했다는 의혹이 제기되면서다.

당시 방송에서 제작진은 살인사건 피해자의 어린 시절을 설명하는 과정에서 현진의 아동기 사진을 자료화면으로 송출했다. 화면상에는 모자이크 처리가 되어 있었으나, 팬들과 시청자들은 단번에 해당 사진이 현진의 유명한 과거 사진임을 알아차렸고, 이에 따라 제작진의 검수 소홀에 대한 날 선 지적과 비판이 쏟아졌다.