[속보] 방탄소년단, 美 3대 시상식 'AMA' 두번째 대상 "13년간 지켜준 아미 존경한다"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 다시 한번 대기록을 썼다.

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방탄소년단이 25일 오후 5시(현지시각) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 '2026 아메리칸 뮤직 어워즈(이하 AMA)'에서 통산 두 번째 대상 트로피를 들어올렸다.

방탄소년단은 배니 버니, 브루노 마스, 저스틴 비버, 테일러 스위프트 등 내로라 하는 팝스타들을 제치고 대상 격인 '올해의 아티스트'로 선정됐다.

뜨거운 환호 속에 무대에 오른 방탄소년단은 아미(공식 팬클럽)에게 감사를 표했다. RM은 "아미 우리가 또 해냈다. 멤버 모두 군 복무를 마친 뒤 이 소중한 상을 다시 받게 돼 영광이다. 이 상은 팬 투표로 결정디는데 13년 동안 저희 곁을 지켜주신 아미에게 진심으로 감사하고 존경한다"고 밝혔다.

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제이홉은 "저희 앨범을 진심으로 사랑해주시고 모든 곡에 열정을 쏟아주셔서 감사하다"고, 지민은 "아낌없는 사랑 보내주셔서 감사하다"고, 정국은 "돌아오니 정말 기쁘다"고, 진은 "사랑한다. 감사하다"고 전했다.

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방탄소년단은 2021년 한국 가수 중 처음으로 해당 부문 수상에 성공, 미국 3대 음악 시상식에서 대상을 수상하는 기록을 남겼다. 아시아 가수가 이 상을 받은 건 방탄소년단이 처음이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com