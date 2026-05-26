[오피셜]'미성년 딸 폭행 체포' 아베 감독 전격 사퇴 "폐 끼쳤다"…巨人, 초유의 대행 체제

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[스포츠조선 박상경 기자] 미성년자 딸을 폭행한 혐의로 현장 체포됐던 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케 감독이 자진 사임했다.

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아베 감독은 26일 도쿄에서 연 기자회견을 통해 자진 사임을 발표했다. 그는 기자회견에서 "전통 있는 거인군(요미우리 애칭)의 이름을 더렵혔다. 매우 깊이 반성하고 있고, 사죄의 마음으로 가득하다"고 고개를 숙였다.

닛칸스포츠 등 일본 현지 매체들은 '아베 감독이 25일 밤 도쿄 시부야 자택에서 18세 장녀와 15세 차녀 간 다툼을 중재하려 했다. 이 과정에서 장녀가 아동상담센터에 신고했고, 아베 감독은 출동한 경찰에 폭행 사실을 자백해 현행범으로 체포됐다'고 전했다. 교도통신에 따르면, 아베 감독은 경찰 진술 당시 "자녀들이 싸우는 모습에 '조용히 하라'고 했는데, 대들어서 화가 나서 때렸다"고 말했다. 아베 감독은 조사를 마친 26일 자정 석방돼 귀가했다.

아베 감독은 이날 장녀가 쓴 편지를 기자회견에서 대독했다. 아베 감독으로부터 폭행을 당했다고 주장했던 장녀는 편지에서 '아버지로부터 이런 설명은 필요 없다는 말을 들었지만, 사실과 다른 부분에 대해 바로 잡고자 편지를 썼다'며 '아버지와 처음으로 싸운 뒤 어찌 할 바를 몰랐고, AI를 통해 아동상담센터 신고 전화를 알았다. 내 의향과 관계 없이 (신고 사실이) 경찰에 통보될 줄 몰랐고, 실제 경찰이 집까지 찾아와서 놀랐다. 아버지가 내 눈앞에서 연행되는 모습을 보고 가슴이 무너져 내렸다'고 털어놓았다. 이어 '우리 아버지는 언제나 쾌활하고 자녀들과 함께 식사하는 평범한 가족'이라며 '아버지와는 이미 화해했고, 나 역시 괜찮다. 세간에 알려진 것처럼 심각한 폭행도 없었고, 상처 역시 튼튼한 몸 때문에 걱정할 정도도 아니다. 여러모로 걱정을 끼쳐 대단히 죄송하다. 아버지에 대한 비방을 멈춰달라'고 덧붙였다.

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아베 감독은 요미우리를 대표하는 '성공 프랜차이즈'다. 2000년 신인 드래프트 1라운드로 입단해 2019년 은퇴할 때까지 줄곧 요미우리에서만 뛰었다. 현역 시절 400홈런-2000안타를 기록하는 등 팀의 간판 포수이자 레전드였다. 은퇴 직후 요미우리 2군 감독에 취임한 그는 1군 코치를 거쳐 2024년부터 요미우리 1군 지휘봉을 잡았다. 부임 첫 해 센트럴리그 우승을 이끌었고, 지난 시즌에도 3위로 가을야구 진출을 이끌었다. 그러나 올 시즌 개막 두 달여가 지난 시점에서 불미스런 사건으로 스스로 물러나기에 이르렀다.

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닛칸스포츠는 '요미우리 구단 창단 후 시즌 중 감독이 자진 사임하는 건 이번이 처음'이라며 '요미우리 구단은 하시가미 히데키 코치를 대행으로 임명하기로 했다'고 전했다.

하시가미 대행의 취임도 화제다. 그는 현역 시절 야쿠르트 수왈로스, 니혼햄 파이터스, 한신 타이거즈에서 뛰었다. 지도자 전향 이후에는 2012~2014년 요미우리 전략 코치, 타격 코치 등을 맡았고, 지난해 다시 요미우리로 돌아와 작전-전략 코치, 수석 타격 코치 등을 맡았다. 닛칸스포츠는 '요미우리 현역 경험이 없는 지도자의 감독 취임도 이번이 처음'이라고 소개했다.

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요미우리는 25일까지 24승22패로 한신(28승17패), 야쿠르트(28승18패)에 이어 센트럴리그 3위를 달리고 있다. 갑작스런 이번 감독 교체로 인해 당분간 혼란이 불가피할 전망이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com