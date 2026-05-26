황정음 父, 딸 1년 자숙→복귀에 팩폭 "아직 나설 때 아냐, 납작 엎드려라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 황정음의 아버지가 딸의 복귀 행보에 대해 진심 어린 우려와 당부의 말을 전했다.

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26일 황정음의 공식 유튜브 채널에는 '72세 아빠와 셀프 염색하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상 속 황정음은 새로 이사한 보금자리를 공개하는 한편, 오랜만에 아버지와 마주 앉아 가감 없는 진솔한 대화를 나눴다.

이날 황정음의 아버지는 딸에 대해 "제주도 카페도 차려줬다. 성격이 시원시원하다. 우리가 집에서 '황대장'이라고 부른다. 참 기특하다"며 칭찬을 아끼지 않았다. 이에 황정음 역시 "'하이킥', '우결' 때부터 잘됐다. 그때부터 제가 집에서 실질적 가장이었다"고 덧붙였고, 아버지는 "온 식구들 다 편안하게 해줬다"며 딸을 향한 고마움을 연신 표현해 훈훈함을 자아냈다.

하지만 훈훈한 분위기도 잠시, 아버지는 딸의 향후 행보에 대한 솔직한 속내를 털어놨다. 아버지는 "우리 딸은 좀 조용한 걸 좋아한다. 당분간 조용하게 있어야 하는데, 이렇게 많은 분들이 오셔서 염려된다"고 조심스럽게 입을 열었다.

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이어 "아직 나설 때가 아니라고 생각된다"고 뼈 있는 조언을 건네며, "항상 낮은 자세로 납작 엎드려 버려라. 그러다 보면 기회가 올 거다. 튀지 말고, 은은하게, 차분하게 하면 된다"고 연예계 복귀를 앞둔 딸을 향해 따뜻하면서도 엄격한 아버지만의 조언을 남겨 깊은 여운을 안겼다.

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한편 황정음은 지난해 회삿돈 43억 원을 횡령한 혐의로 논란에 휩싸이며 자숙의 시간을 가졌다. 이후 지난 19일 유튜브 채널을 개설하며 복귀했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com