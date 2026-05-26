"간호사들 왜 이렇게 불친절할까"...'써니' 김보미, 통증으로 병원 찾았다 '울컥'

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김보미가 수술 후 통증으로 병원을 찾은 가운데, 일부 의료진의 불친절한 응대에 속상한 마음을 털어놨다.

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김보미는 26일 자신의 SNS를 통해 "수술한 곳 아파서 병원 왔다"라는 글과 함께 일상을 전했다.

이때 김보미는 "창구에 있는 간호사 선생님들은 왜 이렇게 불친절할까. 아닌 분들도 계시지만"이라면서 속상한 마음을 털어놨다. 그러면서 그는 "하 정말"이라고 답답함을 드러냈다.

앞서 지난 15일 극심한 통증을 느낀 김보미는 구급차를 타고 응급실로 이송됐다. 그는 "구급차 타고 가는데 덜컹거려서 고통은 거의 100배였다. 난 안에서 악을 지르고 거의 기절"이라면서 "응급실 와서 진통제 3봉지나 맞고 그나마 잠이 들었고 결과는 요로결석"이라면서 당시의 고통을 전해 안타까움을 자아냈다.

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이후 김보미는 일반 병원에서 요로결석 관련 시술을 받았으나, 시술이 제대로 진행되지 않으면서 다시 극심한 통증이 찾아왔고, 결국 17일 대학병원에서 긴급 수술을 받았다.

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김보미는 "몸에 호스 같은 걸 넣어놔서 한 달 뒤 다시 빼러 오라고 했다. 아직 많이 아프고 소변볼 때 피도 많이 나온다"라면서 "요로결석 많이 무섭다. 다들 정말 조심 또 조심. 난 식습관을 좀 고쳐보려고 한다. 건강이 최고다"라고 덧붙였다.

한편, 김보미는 영화 '써니'에서 어린 복희 역으로 얼굴을 알렸다. 이후 2020년 발레무용가 윤전일과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com