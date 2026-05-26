이민정, 똑닮은 친정엄마 얼굴 공개..딸 서희까지 '3대 모녀 DNA' 깜짝

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이민정이 친정 엄마, 딸 서희와 함께한 제주 가족여행 일상을 공개했다.

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이민정은 26일 자신의 유튜브 채널에 '여자들끼리만 떠나요~ 제주도에 놀러간 이민정네 세 모녀 *3대가 함께하는 딸 육아현장'라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에는 이민정이 딸 서희를 비롯해 친정 엄마, 지인 가족들과 함께 제주로 향하는 모습이 담겼다.

특히 이민정 어머니의 얼굴이 공개되자, 딸 못지않은 아름다운 미모가 감탄을 자아냈다.

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이민정은 "딸 서희랑 저희 엄마랑 친구 집 식구들까지 함께 제주도로 출발한다"며 설레는 마음을 드러냈다. 공항부터 정신없는 육아 전쟁도 이어졌다. 그는 "우리 험란한 제주가 예상된다"며 딸을 돌보느라 분주한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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이어 이민정은 "28개월 아이와의 여행이 두 번이나 취소됐었고, 일본 여행에서는 아파서 제대로 놀지도 못했다"며 "서희와의 첫 여행 성공"이라고 감격했다. 비가 쏟아지는 날씨에도 딸과 키즈파크, 알파카 목장, 뽀로로파크 등을 방문하며 추억을 쌓았다.

여행 도중 이민정은 딸 서희와 동물들에게 먹이를 주며 즐거워했고, "날씨 때문에 걱정했는데 너무 좋아서 신난다"며 행복한 미소를 지었다. 또 "아이들이 많이 커서 데리고 다니기 좋아졌다. 밥도 잘 먹고 말도 잘 듣는다"며 엄마로서의 뿌듯함도 드러냈다.

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한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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jyn2011@sportschosun.com