Advertisement

이민정, 똑닮은 친정엄마 얼굴 공개..딸 서희까지 '3대 모녀 DNA' 깜짝

입력

이민정, 똑닮은 친정엄마 얼굴 공개..딸 서희까지 '3대 모녀 DNA' 깜짝

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이민정이 친정 엄마, 딸 서희와 함께한 제주 가족여행 일상을 공개했다.

이민정은 26일 자신의 유튜브 채널에 '여자들끼리만 떠나요~ 제주도에 놀러간 이민정네 세 모녀 *3대가 함께하는 딸 육아현장'라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에는 이민정이 딸 서희를 비롯해 친정 엄마, 지인 가족들과 함께 제주로 향하는 모습이 담겼다.

특히 이민정 어머니의 얼굴이 공개되자, 딸 못지않은 아름다운 미모가 감탄을 자아냈다.

이민정은 "딸 서희랑 저희 엄마랑 친구 집 식구들까지 함께 제주도로 출발한다"며 설레는 마음을 드러냈다. 공항부터 정신없는 육아 전쟁도 이어졌다. 그는 "우리 험란한 제주가 예상된다"며 딸을 돌보느라 분주한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

이민정, 똑닮은 친정엄마 얼굴 공개..딸 서희까지 '3대 모녀 DNA' 깜짝

이어 이민정은 "28개월 아이와의 여행이 두 번이나 취소됐었고, 일본 여행에서는 아파서 제대로 놀지도 못했다"며 "서희와의 첫 여행 성공"이라고 감격했다. 비가 쏟아지는 날씨에도 딸과 키즈파크, 알파카 목장, 뽀로로파크 등을 방문하며 추억을 쌓았다.

여행 도중 이민정은 딸 서희와 동물들에게 먹이를 주며 즐거워했고, "날씨 때문에 걱정했는데 너무 좋아서 신난다"며 행복한 미소를 지었다. 또 "아이들이 많이 커서 데리고 다니기 좋아졌다. 밥도 잘 먹고 말도 잘 듣는다"며 엄마로서의 뿌듯함도 드러냈다.

한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement