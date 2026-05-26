박은영 결혼식서 쌍둥이 언니의 현실 폭로 "돈 개념 별로 없어, 제부가 잘 챙겨줬으면"

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[스포츠조선 이지현 기자] 박은영 셰프의 쌍둥이 언니가 동생의 결혼식서 제부를 향해 남긴 '현실 조언'이 웃음과 공감을 자아냈다.

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26일 유튜브 채널 '밥은영'에는 '싸우다 집안 풍비박살 낸 썰 푼다. 나락위기에 처한 박은영 쌍둥이 자매 야차썰'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 지난 17일 신라호텔에서 열린 박은영의 결혼식 모습이 살짝 공개됐다. 이어 결혼식서 쌍둥이 언니는 "제부 진짜 은영이를 데려가 줘서 너무 고맙다"며 말문을 열었다. 이어 "우리 은영이는 갑자기 욱할 때가 있다. 그것만 토닥여주면 부부싸움 안 하고 잘 지낼 수 있을 것 같다"고 진심 어린 당부를 남겼다.

또 "은영이가 엽떡을 정말 좋아하는데 제부는 싫어하잖아. 그래도 한 달에 한 번 정도는 같이 먹어주면 좋겠다"고 했고, "은영이는 사실 돈 개념이 별로 없다. 제부가 그런 걸 살뜰하게 챙겨줬으면 좋겠다"고 폭로해 박은영을 당황하게 만들었다.

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그러면서도 결혼을 앞둔 동생을 향한 애틋함도 드러냈다. 언니는 "드디어 가는구나 싶어서 조금 슬퍼 울었다"며 "집에 왔는데 은영이가 없고 이제 집에 안 들어오는구나 생각하면 실감 날 것 같다"고 털어놨다.

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이어진 이날 영상에는 박은영이 결혼 전 자매와 추억을 남기기 위해 캠핑을 떠난 모습이 그려졌다. 두 사람은 '검정고무신' 콘셉트로 캠핑을 시작했지만, 티격태격하는 현실 자매 케미를 폭발시키며 재미를 더했다.

한편 박은영은 한 살 연하의 의사인 비연예인 남성과 결혼식을 올리며 새 출발을 알렸다. 당시 결혼식에는 가수 아이비와 함께 넷플릭스 '흑백요리사' 동료인 최현석 셰프가 축가를 불러 화제를 모으기도 했다.

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olzllovely@sportschosun.com