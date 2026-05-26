"부상자가 너무 많네" 양의지 → 김택연 → 박준순 → 플렉센…김원형 감독의 한숨 가득 '출석체크' [잠실포커스]

24일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 8회초 1사 1,2루 양의지가 자신이 친 타구가 페라자에게 잡히자 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.24/

19일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 8회초 2사 2, 3루 위기를 넘긴 김택연이 안도하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.19/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "우린 (부상에서)돌아올 선수들이 있지 않나."

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순위는 공동 6위. 팀타율 9위(2할5푼8리)에 팀 평균자책점 1위(4.04).

답답한 마음으로 5월을 보내고 있는 두산 베어스다. 26일 잠실에서 만난 김원형 두산 감독은 "어찌됐든 5월은 지나갔으니까, 이제 6월"이라며 의지를 다졌다.

문제는 핵심 전력이 줄줄이 부상으로 빠져있다는 점. 이날 KT 위즈와의 주중 1차전을 치르는 선발 라인업에선 양의지가 빠졌다. 김원형 감독은 "마지막 경기 때 약간 왼쪽 발목에 불편함이 있었다. 큰 문제는 아닌데, 선발은 좀 그렇고 대타 출전은 가능하다"고 했다.

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김택연이 빠진 마무리는 이영하가 대신하고 있다.세이브 4개에 평균자책점 2.25로 안정적. 연투에도 강해 벌써 5번이나 연투를 소화했다.

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하지만 사령탑 입장에선 역시 김택연이 간절하다. 두산의 선발 평균자책점(3.79)은 전체 1위지만, 불펜(4.42)은 삼성 라이온즈-KIA 타이거즈에 이어 3위다.

19일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 3회말 1사 박준순이 솔로포를 친 후 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.19/

김원형 감독은 김택연의 재활 과정에 대해 "지금 하프피칭을 하고 불펜으로 넘어가는 단계다. 2군 경기도 2~3경기 나가봐야해서 정확한 시기를 말하긴 어렵고, 원래 6월초 예정이었는데 1군 경기에 출전하는 기준으로 6월 중순까진 봐야할 것 같다"로 답했다.

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한창 절정의 기량을 뽐내던 박준순도 지난 16일 허벅지 근육 손상으로 1군에서 말소됐다. 이날 타선에선 오명진이 1루, 이유찬이 2루를 맡는다. 김원형 감독은 "아직 특별한 이야기는 없다. 3주 후 재검해서 문제 없으면 그때부터 움직이는 건데 지금 한 10일 지나간 상황이니 며칠 더 지켜보겠다"고 했다.

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외국인 선수의 경우에도 크리스 플렉센이 부상으로 이탈, 웨스 벤자민이 대체선수로 뛰고 있다. 플렉센의 부상 부위는 오른쪽 어깨 견갑하근 부분손상. 대처하기 쉽지 않다.

김원형 감독은 "플렉센은 (7월)올스타전 전후로 돌아올 것 같다. 지금은 캐치볼을 하고 있고, ITP(투수 재활기 단계별 투구 프로그램)도 아직 시작하지 않았다. 특히 플렉센은 선발이니까 투구수 빌드업도 필요하고…김택연이나 최원준 같은 친구들에 비해 복귀 시간이 더 걸린다"고 강조했다.

22일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 KIA의 시범 경기. 선발 투구하고 있는 두산 플렉센. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.22/

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com