장동건, 고소영 유튜브 깜짝 등판...마스크 뚫고 나오는 '조각 미모'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 장동건이 아내 고소영의 유튜브 영상에 깜짝 등장해 여전한 비주얼로 시선을 사로잡았다.

Advertisement

26일 유튜브 채널 '고소영'에는 '55세 초동안 고소영이 30년째 지켜온 모닝루틴 (피부관리,아침식사)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고소영은 잠옷 차림에 민낯 상태로 등장해 꾸밈없는 일상을 공개했다. 그는 "방금 일어났다"며 "나는 원래 잘 안 붓는다. 라면 먹고 자도 잘 안 붓는다"고 말해 놀라움을 자아냈다.

이어 "밤에 관리하느라 간식을 완전히 끊었다"며 자신만의 동안 관리 비결도 공개했다.

Advertisement

특히 이날 영상에서는 고소영이 아침마다 즐긴다는 휴대폰 게임에 푹 빠진 모습도 담겼다.

Advertisement

게임에 집중하던 중 갑자기 누군가 등장했고, 고소영은 "어? 아빠다"라고 말해 눈길을 끌었다.

정체는 남편 장동건이었다. 제작진이 "아빠가 누구냐"고 묻자 고소영은 "장 배우님"이라고 답해 웃음을 안겼다.

Advertisement

이어 고소영이 "자기야 인사 좀 하고 가"라고 하자 장동건은 제작진과 일일이 악수를 나누며 "잘 부탁드립니다"라고 인사했다.

Advertisement

장동건은 모자와 마스크로 얼굴 대부분을 가린 상태였지만 또렷한 눈매와 조각 같은 분위기로 존재감을 드러냈다.

제작진은 "너무 잘생겼다"며 감탄했고, 정작 고소영은 남편 등장에도 게임에만 집중해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com