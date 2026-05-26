제니, 명치까지 시원하게 파인 '역대급 노출'…역시 '인간 샤넬'

샤넬 2026 공방 컬렉션 서울쇼 포토월이 26일 서울 여의도에서 열렸다. 제니가 포즈를 취하고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.26/

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 멤버 제니가 명치까지 깊게 파인 과감한 의상을 완벽하게 소화하며 서울 여의도를 뜨겁게 달궜다.

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26일 서울 여의도에서 Chanel '2026 공방 컬렉션 서울쇼' 포토월 행사가 열렸다.

이날 제니의 선택은 파격 그 자체였다.

가슴 라인이 명치 부근까지 깊게 파인 블랙 앤 화이트 톤의 홀터넥 상의를 입고 등장해 역대급 노출 패션을 선보인 것.

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제니는 자칫 아슬아슬해 보일 수 있는 의상임에도 불구하고 특유의 여유로운 태도로 포토타임에 임했다.

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명치까지 이어지는 아찔한 U라인을 드러내면서도 세련된 와이드 팬츠와 골드 버튼 포인트로 고급스러운 무드를 잃지 않았다.

노출을 패션의 완성으로 승화시킨 그녀의 당당한 애티튜드에 현장 취재진의 셔터 세례가 쏟아졌다.

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제니의 포토월 사진이 공개되자마자 온라인은 그야말로 발칵 뒤집혔다.

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누리꾼들은 "명치까지 파였는데 고급스러울 수 있는 건 제니뿐이다", "인간 샤넬의 존재감은 역시 차원이 다르다", "오늘자 여의도 마비시킨 역대급 비주얼" 등 뜨거운 반응을 보이며 그녀의 독보적인 패션 감각에 찬사를 보냈다.

한편, 이날 샤넬 2026 공방 컬렉션 서울쇼에는 글로벌 앰버서더 제니를 비롯해 국내외를 대표하는 패션 아이콘들이 대거 참석해 자리를 빛냈다.

narusi@sportschosun.com