장동건, 단 8초 등장인데 댓글창 난리났다…"이게 연예인 포스"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 장동건이 단 8초 등장만으로도 댓글창을 뒤집어놨다.

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26일 유튜브 채널 '고소영'에는 '55세 초동안 고소영이 30년째 지켜온 모닝루틴'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 고소영은 잠옷 차림에 민낯 상태로 등장해 현실적인 아침 일상을 공개했다.

고소영은 "방금 일어났다"며 "나는 원래 잘 안 붓는다. 라면 먹고 자도 안 붓는다"고 말하며 자신만의 관리 루틴도 소개했다.

또 아침마다 휴대폰 게임을 즐긴다며 의외의 일상도 공개했다.

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하지만 영상의 분위기를 단숨에 바꾼 건 남편 장동건의 깜짝 등장 순간이었다.

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게임에 집중하던 고소영 뒤로 한 남성이 지나가며 "고소영 파이팅"이라고 외쳤고, 고소영은 웃으며 "어? 아빠다"라고 말했다.

제작진이 "아빠가 누구냐"고 묻자 그는 "장 배우님"이라고 답해 웃음을 안겼다.

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이어 고소영이 "자기야 인사 좀 하고 가"라고 하자 장동건은 제작진과 악수를 나누며 "잘 부탁드립니다"라고 짧게 인사했다.

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이날 장동건은 모자와 마스크로 얼굴 대부분을 가린 상태였지만, 또렷한 눈매와 분위기만으로 강렬한 존재감을 드러냈다. 특히 PD가 "너무 잘생겼다. 눈만 봤는데…"라고 감탄하자 현장은 웃음바다가 됐다.

정작 고소영은 남편 등장에도 게임에만 집중하는 현실 부부 케미를 보여줘 웃음을 더했다.

영상 공개 후 누리꾼들은 "이게 진짜 연예인 포스", "눈빛 하나로 끝났다", "8초 나왔는데 존재감 미쳤다", "마스크 써도 장동건은 장동건" 등의 반응을 보였다.

narusi@sportschosun.com