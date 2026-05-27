韓 축구 대형 비극, "토트넘, 재앙 같은 결정이었다"...'손흥민 후계자' 양민혁, 희비 엇갈린 시즌 평가 "공격 옵션 가능성도 보여줘"

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[스포츠조선 이현석 기자]토트넘의 양민혁 재임대는 최악의 결정이었다는 평가가 나왔다.

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축구통계매체 스쿼카는 최근 토트넘의 유망주들이 올 시즌 임대에서 어떤 성적을 거뒀는지를 평가했다. 스쿼카는 그중 양민혁에 대해 '토트넘은 지난여름 양민혁을 포츠머스로 임대 보냈다. 초반에는 다소 부진했지만, 양민혁은 포츠머스에서의 마지막 몇 주 동안 기량을 만개하기 시작했다. 프랫턴 파크에서 짧은 기간 동안 단 세 골밖에 넣지 못했지만, 미들즈브러와 찰튼을 상대로 결승골을 터트렸다'고 먼저 평가했다.

하지만 문제는 코번트리 시티로의 재임대였다. 스쿼카는 '토트넘은 올해 초 양민혁에게 충격적이고 무모한 재임대 이적이라는 결정을 내렸다. 그 후로 양민혁은 코번트리에서 1군 자리를 확보하지 못했다. 프랭크 램파드 감독 체제에서 교체 출전은 단 3회, 토트넘의 이적은 재앙과도 같은 결정이었다'고 지적했다.

사진=코번트리 SNS 캡처

아쉬움이 많이 남는 선택일 수밖에 없다. 지난 2024년 12월 처음 토트넘에 합류했던 양민혁, 2024~2025시즌 후반기를 퀸즈파크레인저스에서 임대로 보내며 본격적인 잉글랜드 무대 적응에 돌입했다. 2025~2026시즌은 포츠머스에 합류해 적응을 이어갔다. 기복, 부진도 있었지만 득점을 터트리며 성과도 거뒀던 전반기였다. 다만 겨울 이적시장 선택이 비극으로 이어졌다. 램파드의 구애로 코번트리로 향한 양민혁은 이후 단 3경기 출전에 그쳤다. 교체 명단에도 이름을 올리지 못하고 완전히 선수단에서 사라졌다.

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포츠머스에 남았다면, 출전 시간은 일부 보장받았을 수 있는 상황. 실전 경험 자체를 거의 하지 못하고 후반기를 날린 점이 뼈아플 수밖에 없다. 더욱이 잉글랜드 무대에 빠르게 적응해 활약한다면 차기 시즌 데 제르비 감독에게 눈도장을 받을 수도 있었겠지만, 코번트리에서 명단 제외만 반복되며 차기 시즌도 토트넘 1군 진입 가능성을 기대하기는 쉽지 않다.

사진=X 캡처

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유일한 위안은 포츠머스 시절 보여준 기량이 나쁘지 않았다는 점이다. 스쿼카는 '포츠머스에서의 활약은 토트넘이 하위 리그로 강등될 경우 양이 얼마나 효과적인 측면 공격 옵션이 될 수 있는지를 보여줬다'고 평가했다.

손흥민의 뒤를 이어 토트넘에 자리를 잡기 위해서는 더 뛰어난 활약이 필요한 양민혁이다. 토트넘에서 맞이하는 두 번째 여름을 어떻게 보낼지가 더 중요해진 시점이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com