[솔트레이크 현장]"오현규 맨발 루틴, 셀틱 선수들도 다 따라해" 동료 양현준의 '증언'…그 역시 축구화를 벗었다

맨발로 훈련하는 오현규 (헤리먼[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 25일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 오현규가 맨발로 훈련을 하고 있다. 2026.5.26 hama@yna.co.kr(끝)

'맨발의 사나이' 양현준(왼쪽)과 오현규. 사진(미국 솔트레이크시티)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

양현준. 사진(미국 솔트레이크시티)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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[솔트레이크시티(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]"잘하는 선수가 하는 건 따라해야죠."(웃음)

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'요즘 대세 윙어' 양현준(셀틱)의 말이다. 양현준은 지난 26일(이하 한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티 자이언스 뱅크 트레이닝센터에서 열린 대한민국 축구 A대표팀 훈련을 끝마치고 축구화와 양말을 벗었다. 그렇게 맨발로 샤워장으로 향했다.

이날 훈련장에서 '맨발의 사나이'는 양현준 말고 또 있었다. '짐승남' 오현규(베식타시)다. 오현규는 양현준이 축구화를 벗기 한참 전부터 맨발로 마무리 러닝을 했다. 시원하게 상의까지 탈의했다.

맨발 러닝은 오현규의 수많은 루틴 중 하나다. 오현규는 경기 중 다리에 감는 테이프를 손목에 칭칭 감고, 왼쪽 바지를 한껏 치켜올린다. 허벅지를 시원하게 드러내는 건 바지 밑단이 허벅지에 닿는 느낌이 싫어서라고 한다. 수원 삼성 유스 출신으로 유럽 무대에 진출해 국가대표로 거듭나고, 2025~2026시즌 벨기에 헹크와 튀르키예 베식타시 소속으로 총 18골(48경기)을 몰아쳤으니, 루틴을 계속 유지하는 것도 이상하진 않다.

오현규. 사진(미국 솔트레이크시티)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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양현준에게도 '오현규처럼 맨발이 루틴이냐'라고 물었다. 양현준은 고개를 저으며 "루틴은 아니다. (훈련 후)축구화를 신고 있으면 뭉치는 느낌이 나서 (뭉친 걸)푸는 느낌으로 축구화를 벗은 것"이라고 했다.

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자연스레 오현규의 이야기가 나왔다. 양현준은 "(오)현규형이 그걸(루틴)로 잘하니까 따라해야 한다. 좋은 건 따라해야 한다. 현규형은 셀틱 시절부터 그렇게 해왔다"라고 증언했다. 양현준과 오현규는 2023~2024시즌 한 시즌 동안 셀틱에서 한솥밥을 먹으며 '도메스틱 더블'을 합작했다.

양현준은 "현규형의 맨발 루틴은 셀틱의 외국 선수들도 다 따라했다. 전파가 된 것"이라고 귀띔했다.

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2024년 여름, 양현준과 오현규 한국인 듀오는 오현규가 출전 기회를 쫓아 헹크로 이적하면서 갈라섰다. 양현준은 이후 '자신만의 루틴'으로 셀틱에서 입지를 넓혔다. 백전노장 마틴 오닐 감독의 신뢰를 받으며 셀틱 입단 3년차인 지난시즌 비로소 주전 윙어로 거듭났다. 팀이 더블 우승을 하는데 기여하며 구단 영플레이어상을 수상했다. 장기 재계약까지 선물을 받은 뒤 기분좋게 첫 월드컵 출전을 위해 대표팀에 합류했다.

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이번 월드컵에선 두 맨발의 사나이의 활약을 주목해보자.

솔트레이크시티(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com