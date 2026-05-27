'유방암 투병' 박미선, 1년 6개월만 복귀 앞두고 두려운 심경 "기대에 못 미칠까 걱정"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 박미선이 1년 6개월 만의 복귀를 앞두고 솔직한 속내를 털어놨다.

Advertisement

26일 유튜브 채널 '미선임파서블'에는 '천안 최강 짬뽕집에서 아끼는 동생들이랑 중식 도장 깨기 (feat. 김민경·권진영)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박미선은 '개미회' 멤버 김민경, 권진영과 함께 남편 이봉원이 운영하는 짬뽕집을 찾았다. 박미선은 '개미회'의 뜻에 대해 "개그우먼 미녀 모임"이라고 설명했고, 김민경은 "억지로 미녀인 걸 알리고 싶어서 굳이 미녀라는 말을 붙였다"고 덧붙였다.

이날 박미선은 이봉원의 짬뽕집 장사가 잘된다고 자랑하며 "여기서 잘돼서 서울로 안 올라오니까 얼마나 다행이냐. 그래서 돈독해졌다. 우리 아주 행복하다. 얼마나 좋은지 모른다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이에 권진영은 "선배님 얼굴이 폈다. 옛날에 선배님이 '우리 집 거실은 고속도로 휴게소야. 거기서만 만날 수 있어'라고 한 적이 있다"고 전해 폭소케 했다.

Advertisement

또 박미선은 결혼할 때 이봉원의 외모를 봤다면서 "내가 좋아하는 얼굴이긴 하다. 귀엽다"며 애정을 드러냈다. 이어 이봉원이 앞치마를 들고 나타나자 "걸어주는 거냐"며 애교 있게 물었다. 그러나 이봉원은 앞치마를 던지는 상황극을 펼쳐 웃음을 더했다.

최근 유튜브 활동도 재개하며 본격 복귀에 나선 박미선은 "다시 시작하는데 잘될까"라며 걱정했다. 이어 "댓글 보고 감동 받았다. 진짜 많은 분들이 기다렸다고 해줘서 완전 감동받고 고마웠다"고 진심을 전했다.

Advertisement

박미선은 복귀를 앞두고 가장 두려운 점에 대해 "기대에 못 미칠까 봐. 내가 재미있는 인간은 아니지 않냐"고 솔직한 속내를 털어놨다. 그러면서 "우리가 '개미회'인 이유도 개그가 되게 개미처럼 뱉어서 웃기면 다행이고 아니면 말고다. 오바하지도 못한다"고 덧붙였다.

Advertisement

한편 박미선은 투병 생활을 마치고 약 1년 6개월 만에 방송에 복귀한다. 유방암 투병으로 활동을 잠시 중단했던 그는 이봉원과 함께 6월 첫 방송되는 MBN 가족 관찰 새 예능프로그램 '남의 집 귀한 가족'에 출연한다.