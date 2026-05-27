'박명수와 20년만 결별' 前매니저 "3년 만에 모든게 무너져" 母 간병중 안타까운 근황

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박명수의 20년 지기였던 전 매니저 한경호 이사가 어머니의 투병 소식과 개인적인 상황이 겹치며 무너진 심경을 고백해 안타까움을 더하고 있다.

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한경호 이사는 27일 새벽 자신의 SNS 계정에 깊은 슬픔이 묻어나는 글을 게재했다. 그는 "폐암 수술하고 3년 만에 모든 게 무너졌다. 8개가 새로 발견됐고 뇌로 전이됐다. 이젠 더 나빠질 게 없나 보다. 어쩌라는 건지. 나한테 죽으라고 계속 하나 보다"라며 어머니의 병세 악화와 함께 복합적인 심경을 토로했다.

특히 그는 최근 인생의 절반 가까이를 함께해 온 박명수와의 이별까지 겹친 상황에서 이러한 소식을 맞닥뜨리며 더욱 큰 심리적 부담을 안고 있는 것으로 전해진다.

앞서 두 사람의 결별은 연예계 안팎에서 화제를 모은 바 있다. 한경호 이사는 지난 2005년부터 약 20년간 박명수의 곁을 지켜온 인물로, '무한도전'과 웹 예능 '할명수' 등에 함께 출연하며 대중에게도 익숙한 얼굴이다. 연봉은 1억원을 받는 것으로 알려져 화제를 모으기도 했다.

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현재 한 이사는 모든 활동을 잠시 내려놓고 어머니의 곁을 지키며 간병에 전념하고 있는 것으로 알려져 안타까움을 더한다.

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한편 박명수는 오랜 시간 동행했던 매니저와의 관계를 정리한 뒤 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새로운 출발에 나섰다. 각자의 자리에서 새로운 시작과 어려운 시간을 마주한 두 사람의 근황에 팬들의 응원도 이어지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com