'손지창♥' 오연수, 5년 만에 꿈 이뤘다…자식농사 성공 후 유럽行 "44년 지기와"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 오연수가 친구들과 곗돈을 모아 유럽 여행을 떠났다.

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26일 오연수의 유튜브 채널에서는 '친구들과 곗돈으로 초면인 분들과 8박 10일 단체관광'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

오연수는 "오늘 드디어 5년간의 꿈이 실현되는 날"이라며 "8박 10일 단체 관광으로 처음 뵙는 분들과 국민학교 친구 2명과 함께 여행을 떠난다"고 44년 지기들과 여행을 떠난다고 밝혔다.

오연수는 "5년 전부터 계를 들어 꽤 돈이 모였는데 제가 계주"라며 "매달 자동이체로 돈을 보내 모으면서 1박 2일 국내 여행도 몇 번 다녀왔는데 이제 드디어 꿈에 그리던 유럽 여행을 가게 됐다"며 프랑스, 이탈리아 여행을 간다고 밝혔다.

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오연수는 "처음 시작은 5년 전 '애들 고등학교 졸업하면 우린 자유니 그때 여행가자'는 말이었다. 이제 진짜 자유의 몸이 된 우리 셋이 그동안 모은 돈으로 왔다"며 "각자 낸 돈이지만 막상 떠날 때 추가로 드는 돈이 없으니 마치 공짜 여행을 가는 거 같아 다들 좋아한다"고 설레는 마음을 드러냈다.

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베르사유 궁전 투어를 마치고 유람선까지 타며 파리의 곳곳을 즐긴 오연수는 "이번 여행은 누구의 아내, 누구의 엄마가 아닌 본연의 나로서 아무 구애받지 않고 자유를 만끽하는 시간"이라며 "한번에 큰돈을 쓰기 부담스럽다면 저희처럼 계획을 세워 한 달에 얼마씩 모아서 여행가는 거 괜찮은 거 같다"고 추천했다.

한편, 배우 오연수는 배우 손지창과 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다. 두 아들의 유학 뒷바라지를 위해 7년간 미국에서 지냈던 오연수는 최근 유튜브 채널을 통해 아들의 미국 대학교 졸업식 현장을 공개해 화제가 됐다. 지난달에는 "아들이 대학 졸업 후 첫 프로젝트로 버추얼 아이돌 프로듀서를 맡게 됐다"고 밝혀 많은 축하를 받았다.

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wjlee@sportschosun.com