"김동현, 용병 공도 한번 쳐봐라" → 김태형 감독의 기대. 일부러 선발 기용했다 [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 외국인투수가 던지는 공에는 어떻게 대처할 것인가. 롯데 자이언츠 '거포 유망주' 김동현이 본격 시험대에 올랐다. 김태형 롯데 감독은 김동현이 강한 투수들과 어떤 승부를 벌일지 궁금했다.

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김동현은 27일 부산 사직구장에서 열리는 LG 트윈스와 경기에 7번 지명타자로 선발 출전한다. 4경기 연속 선발이다.

김 감독은 "일부러 어제하고 오늘 선발에 넣었다. 외국인투수들 공도 한번 쳐보라는 의미"라고 밝혔다.

김동현은 지난해 입단한 우투좌타 외야수다. 타격폼이 부드럽고 일발 장타력을 장착했다.

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23일 부산 삼성전에 시즌 첫 경기를 치렀다. 2루타 3루타를 폭발하며 눈도장을 꾹 찍었다.

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삼성과 2연전에는 장찬희 양창섭 등 국내 선발투수를 상대했다.

26일과 27일에는 LG 외국인 원투펀치를 만난다. 26일은 톨허스트와 대결했다. 27일에는 치리노스가 선발 등판한다.

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김 감독은 "타이밍이 나쁘지가 않더라. 헛스윙을 해도 타이밍이 맞는 헛스윙이 있다. 공이 오기도 전에 방망이 휘두르고 그러는 모습은 없었다. 최소한 그래도 다섯 경기 정도는 내보내보려고 한다"고 기대했다.

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아직은 가다듬어야 할 부분이 많다. 김 감독은 "노련한 배터리라면 김동현의 약점을 파고들 것"이라며 김동현이 어떻게 대응하는지 지켜보겠다고 했다.

김동현은 23일 삼성전 멀티히트 이후 두 경기에서 무안타 고전했다.

김동현은 부산과기대 출신으로 2025 신인드래프트 6라운드 54번에 뽑혔다. 4월 19일 부산 한화전에 데뷔했다. 1군 4경기 12타석 12타수 2안타(2루타 1개, 3루타 1개) 2타점을 기록했다. 올해 퓨처스리그에서는 36경기 107타수 33안타 4홈런 OPS(출루율+장타율) 1.002를 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com