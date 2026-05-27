'43억 횡령' 황정음, 확 달라진 근황.."흰머리 가득, 일 없어 다이어트 NO"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 황정음이 횡령 논란 이후 달라진 몸 상태를 솔직하게 고백했다.
26일 황정음의 유튜브 채널에는 '72세 아빠와 셀프염색하는 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 황정음은 새 집을 공개하며 집안 구석구석을 소개했다. 그는 영양제가 정리된 곳을 소개하며 "요즘에는 영양제를 챙겨 먹으려고 한다. 힘든 일을 겪은 후 노화가 시작된 것 같다. 눈이 잘 안 보이고 염색을 안 하면 머리가 하얗다. 그래도 탈모가 없으니 다행"이라며 풍파 후 찾아온 신체적 변화를 언급했다.
황정음은 아버지에게 "흰머리가 너무 많이 났고 눈도 잘 안 보인다"라며 하소연했고, 아버지는 "신경 써서 그렇다. 아빠도 눈이 나빠서 눈 건강이 염려된다"라며 딸을 걱정했다. 황정음은 "흰머리가 장난 아니다"라며 흰머리로 빼곡한 정수리를 공개하기도 했다.
이어 요즘 셀프 염색을 한다며 셀프 염색약, 스프레이형 염색약 등 다수의 염색약을 공개했다. 황정음은 "제가 다니는 미용실은 너무 비싸서 갈 수가 없다. 원장님 예약도 안돼서 제가 그냥 집에서 한다"라고 말했다. 제작진이 언제부터 셀프 염색을 했냐고 묻자, 황정음은 "횡령이 터진 후"라며 조심스레 답했다.
황정음은 "셀프 염색을 해보니 너무 편하다. 저는 스트레스가 머리로 오는 것 같다"라며 염색약을 능숙하게 머리에 바르는 모습을 보였다.
그런가 하면 황정음은 다이어트 식품을 공개, "이틀만 먹으면 홀쭉해진다고 해서 샀는데 6개월이 지나도 못 먹었다. 다이어트를 해야 하는데 일도 없어 할 이유가 없더라. 유통기한이 지나기 전에 (다이어트를) 할 것"이라고 밝히기도 했다.
한편 황정음은 2016년 프로골퍼 겸 사업가 이영돈과 결혼, 이듬해 첫째 아들을 출산했지만 2020년 이혼조정신청서를 제출했다. 이후 재결합해 2022년 둘째 아들을 출산했지만 끝내 이혼했다.
지난해 횡령 논란이 불거져 활동을 중단하기도. 그는 자신이 지분 100%를 보유한 기획사 자금 43억여 원을 가지급금 명목으로 인출한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이후 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았다.
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