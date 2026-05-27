지예은 똑닮은 친동생, '유재석 캠프' 참가 "누나 나오는지 모르고 신청"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은의 남동생이 유재석 캠프에 깜짝 등장해 '붕어빵 남매 케미'를 선보였다.

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지난 26일 공개된 넷플릭스 '유재석 캠프'에서는 투숙객으로 지예은의 남동생이 등장해 출연진들의 시선을 단번에 사로잡았다.

영상 속 지예은은 남동생의 등장에 "야. 네가 왜 오냐"라며 당황한 기색을 감추지 못했다. 이를 본 이광수가 "아시는 분이야?"라고 묻자, 지예은은 "제 동생이다"라고 소개하며 깜짝 상황을 전했다. 지예은은 1997년생으로, 2000년생 남동생 두 명을 두고 있는 것으로 알려졌다. 이어 그는 어머니에게 전화를 걸어 "얘 지금 '유재석 캠프' 왔다"고 전했고, 현장은 웃음으로 물들었다.

남동생은 "나 누나 나오는지 모르고 신청했다. 기사 보고 누나 나오는 거 알았다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이어 "면접은 여름에 봤다. 지예은 동생인지도 밝히지 않았다"고 덧붙이며 솔직한 비하인드를 전했다.

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이를 들은 유재석은 "동건이도 많이 놀랐다더라. '유재석 캠프'에 그냥 신청했는데 나중에 누나가 나오는 게 공개된 것"이라고 설명했다. 이어 동건 군에게 "누나 나오는 거 알았으면 신청 안 했죠?"라고 묻자, 그는 "안 했죠!"라고 즉답해 현장을 폭소케 했다.

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한편 '유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재끼며 일상 탈출을 완성하는 단체 캠프 예능이다. 이날 넷플릭스에 5회까지 공개된 데 이어 다음 달 2일 6회부터 10회가 공개된다,