비, 돌아가신 母 언급 후 당황한 선배 감쌌다.."모든 사람이 다 알 필요 없죠"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 배우 비가 과거 선배 오미희를 배려했던 일화가 공개됐다.

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지난 25일 방송된 MBN '바디인사이트'에는 배우 오미희가 게스트로 출연했다.

이날 오미희는 인생 키워드 중 하나로 비·김태희 부부를 꼽으며 "비가 한창 '태양을 피하는 방법'으로 엄청나게 뜨고 있을 때 내가 진행하는 라디오에 출연했다"고 운을 뗐다.

그는 "당시 출연자와 함께 (사연이 담긴) 엽서를 추첨해서 선물을 주는 코너가 있었다. 그때 뽑힌 사연이 한 어머니가 유치원에 다녀온 아이한테 단풍잎을 선물 받았다는 내용이었다"고 떠올렸다.

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오미희는 "그때 비에게 '어머니에게 어떤 선물을 해줬냐'고 물었는데 '어머니가 안 계세요'라고 하더라. 너무 미안했다"며 당시를 회상했다.

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그러면서 "'미안하다. 몰랐다'고 했더니 비가 '저희 어머니가 돌아가신 걸 모든 사람이 다 알 필요는 없죠'라고 하는데 너무 미안하고 고마웠다"며 당황한 자신을 오히려 감싸주고 배려해 준 비에게 고마움을 느꼈다고 전했다. 이어 "음악이 나가는 동안에도 너무 미안해서 사과했다"고 덧붙였다.

또 오미희는 비에게 인기에 대한 조언도 건넸다고 밝혔다. 그는 "비에게 '네가 하는 일이 인기를 먹고 사는 직업이지만 인기라는 건 춤과 똑같다. 앞으로 가고 뒤로 가고 옆으로 가고 멈추는 게 춤인 것처럼 인기도 똑같다'는 이야기를 해줬다"며 "그때는 비가 멍하니 듣고 있는 거 같았다"고 말했다.

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이어 "이후에 '아시아의 창'이라는 다큐멘터리에 비가 주인공으로 나왔는데 비를 만든 7인이 소개됐다. 돌아가신 어머니와 고등학교 선생님, god 김태우, JYP 박진영, 트레이너 안무가, 그리고 내가 있었다"고 전했다.

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딱 한 번 만났을 뿐인데 자신을 언급했다는 사실에 놀랐다는 오미희는 "방송국에서 전화가 왔는데 비가 날 이상형이라고 했다더라. 그럴 리가 없지 않냐"며 웃었다.

그러면서 "비는 잘 듣는 사람이었다. (나에 대해) 자신이 미래에 어떤 여자를 만나야 할지 힌트를 준 사람이라고 얘기했더라"며 "그 칭찬이 잊히지 않는다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

실제로 비는 해당 다큐멘터리에서 오미희에 대해 "어머니에 대한 왠지 모를 향수가 느껴지고 내가 미래에 만날 여자를 선택할 때 이런 분이라는 힌트를 준 분"이라고 표현하며 깊은 존경과 애정을 드러낸 바 있다.

한편 비의 어머니는 오랜 시간 당뇨합병증으로 투병하다 지난 2000년 세상을 떠났다.